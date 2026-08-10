Жителя Івано-Франківська, який приїхав до родичів у РФ, засудили до 13 років за донати Україні, - росЗМІ

Російський суд засудив 34-річного Івана Столбова до 13 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у державній зраді через донати на користь України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське незалежне видання "Медіазона".

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Вирок ухвалив суддя Свердловського обласного суду. За версією російського слідства, підставою для кримінальної справи стали 11 грошових переказів приблизно по 100 гривень кожен на рахунок однієї з українських організацій.

Із тексту вироку випливає, що Столбов народився в Сарапулі, має громадянство РФ, але до арешту проживав в українському Івано-Франківську та не мав реєстрації в Росії. До Єкатеринбурга він прилетів, щоб уперше за тривалий час відвідати родину. Саме після прибуття до аеропорту "Кольцово" його затримали.

За даними "Медіазони", до арешту чоловік працював менеджером із закупівель.

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Журналісти також звернули увагу, що після затримання Столбова тричі поспіль адміністративно арештовували. На початку липня 2025 року його заарештували за статтею про дрібне хуліганство, а 16 та 30 липня – за звинуваченнями у дрібному хуліганстві та непокорі співробітнику ФСБ.

В обох останніх випадках, як зазначається в судових рішеннях, чоловіка затримували одразу після виходу зі спецприймальника. За офіційною версією, він нібито лаявся біля будівлі навпроти установи. Водночас мати та сестра Столбова стверджували, що приїхали зустріти його до восьмої ранку, однак так і не побачили. За їхніми словами, незадовго до цього на територію спецприймальника зайшли люди в масках, після чого звідти виїхав автомобіль.

Адвокат Столбова в суді заявила, що її підзахисного вивезли просто з території спецприймальника, однак від детальніших коментарів відмовилася, пославшись на адвокатську таємницю.

Крім того, у матеріалах справи зазначено, що Столбов із 17 років хворіє на епілепсію та постійно приймає ліки.

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