Украина хочет вывозить зерно через Молдову в Констанцу

Украина рассматривает железнодорожный маршрут через Молдову в румынский порт Констанца как более безопасную альтернативу морским перевозкам зерна. Киев уже обратился к Кишиневу с просьбой установить льготный тариф на транзит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Украине и Молдове.

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По данным источников агентства, Украина хотела бы получить скидку в размере 50% от стандартного тарифа на перевозку зерна по железной дороге через территорию Молдовы.

В настоящее время украинская сторона собирает информацию о потенциальных объемах грузов от компаний, заинтересованных в использовании нового маршрута.

"Сейчас мы собираем информацию о потенциальных объемах от заинтересованных грузоотправителей. Процесс сбора информации еще не завершен", — сообщил Reuters высокопоставленный представитель украинской отрасли.

Представитель "Молдавской железной дороги" подтвердил, что в ходе переговоров Киев предложил скидку в размере 50%. В ответ молдавская сторона попросила Украину предоставить гарантии относительно объемов зерна, которые будут перевозиться по этому маршруту.

Через Молдову зерно будет направляться в Констанцу

Стороны в настоящее время обсуждают сроки и объемы транзита украинской агропродукции через Молдову в румынский порт Констанца.

По оценке бывшего руководителя "Молдавской железной дороги" Олега Тофилата, железнодорожный коридор через Молдову потенциально может обеспечить перевозку около 4,5 млн тонн зерна в год.

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В то же время украинская сторона оценивает, что полноценная работа такого маршрута могла бы обеспечить около 10% экспорта страны.

Молдова уже использовала железнодорожный маршрут для транспортировки украинского зерна в 2022–2023 годах.

Россия усилила атаки на порты Украины

Необходимость поиска альтернативного маршрута связана с усилением российских атак на украинскую портовую инфраструктуру и судоходство в Черном море.

Экспорт украинского зерна морским путем, в частности через созданный Украиной морской коридор в направлении Румынии, в последние месяцы сталкивается со все возрастающими рисками из-за российских ударов.

Из-за атак на Одесский портовый узел Украина вынуждена искать дополнительные возможности для транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Украина снизила прогноз экспорта зерна

На фоне атак России Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна в сезоне 2026–2027 годов.

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По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, ожидаемый объем экспорта сократился до 38–40 млн тонн с предыдущего прогноза в 43 млн тонн.

В свою очередь аналитики APK-Inform снизили свой прогноз на 8,6% — до 39,4 млн тонн из-за перебоев с экспортными поставками.

Украина осуществляет более 90% экспорта зерна через морские порты, поэтому атаки на портовую инфраструктуру напрямую влияют на возможности экспорта. Сельскохозяйственная продукция при этом остается крупнейшей составляющей украинского экспорта.

Молдова заинтересована в транзите украинского зерна

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что его страна не должна упускать возможность получить миллионы евро от транзита украинского зерна.

Он также отверг опасения молдавских фермерских организаций относительно того, что украинское зерно может снизить конкурентоспособность местной продукции.

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"Не будем искать врагов там, где их нет", — заявил молдавский премьер в эфире местного телевидения.

Молдова и Украина работают над расширением железнодорожного транзита

10 августа министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля посетил Одесскую область. Во время встречи с украинским коллегой Николаем Калашником стороны обсудили улучшение железнодорожного сообщения и расширение транзита.

Таким образом, железнодорожный маршрут через Молдову может стать для Украины дополнительным каналом экспорта зерна в условиях растущих угроз для морских перевозок.