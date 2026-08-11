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Новини Експорт українського зерна
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Україна хоче вивозити зерно через Молдову до Констанци

Київ хоче перевозити зерно залізницею через Молдову

Україна розглядає залізничний маршрут через Молдову до румунського порту Констанца як безпечнішу альтернативу морським перевезенням зерна. Київ уже звернувся до Кишинева з проханням встановити пільговий тариф на транзит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Україні та Молдові.

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За даними джерел агентства, Україна хотіла б отримати знижку у 50% від стандартного тарифу на перевезення зерна залізницею через територію Молдови.

Наразі українська сторона збирає інформацію про потенційні обсяги вантажів від компаній, зацікавлених у використанні нового маршруту.

"Наразі ми збираємо інформацію про потенційні обсяги від зацікавлених вантажовідправників. Процес збору інформації ще не завершено", – повідомив Reuters високопоставлений представник української галузі.

Представник "Молдовської залізниці" підтвердив, що під час переговорів Київ запропонував знижку у 50%. У відповідь молдовська сторона попросила Україну надати гарантії щодо обсягів зерна, які перевозитимуться цим маршрутом.

Через Молдову зерно прямуватиме до Констанци

Сторони наразі обговорюють терміни та обсяги транзиту української агропродукції через Молдову до румунського порту Констанца.

За оцінкою колишнього керівника "Молдовської залізниці" Олега Тофілата, залізничний коридор через Молдову потенційно може забезпечити перевезення близько 4,5 млн тонн зерна на рік.

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Водночас українська сторона оцінює, що повноцінна робота такого маршруту могла б забезпечити близько 10% експорту країни.

Молдова вже використовувала залізничний маршрут для транспортування українського зерна у 2022–2023 роках.

Росія посилила атаки на порти України

Необхідність пошуку альтернативного маршруту пов'язана з посиленням російських атак на українську портову інфраструктуру та судноплавство в Чорному морі.

Експорт українського зерна морським шляхом, зокрема через створений Україною морський коридор у напрямку Румунії, останніми місяцями стикається з дедалі більшими ризиками через російські удари.

Через атаки на Одеський портовий вузол Україна змушена шукати додаткові можливості для транспортування аграрної продукції.

Україна знизила прогноз експорту зерна

На тлі атак Росії Міністерство аграрної політики України знизило прогноз експорту зерна у сезоні 2026–2027 років.

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За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, очікуваний обсяг експорту скоротився до 38–40 млн тонн із попереднього прогнозу в 43 млн тонн.

Своєю чергою аналітики APK-Inform знизили власний прогноз на 8,6% – до 39,4 млн тонн через перебої з експортними поставками.

Україна понад 90% експорту зерна здійснює через морські порти, тому атаки на портову інфраструктуру безпосередньо впливають на можливості експорту. Сільськогосподарська продукція при цьому залишається найбільшою складовою українського експорту.

Молдова зацікавлена у транзиті українського зерна

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан заявив, що його країна не повинна втрачати можливість отримати мільйони євро від транзиту українського зерна.

Він також відкинув побоювання молдовських фермерських організацій щодо того, що українське зерно може знизити конкурентоспроможність місцевої продукції.

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"Не шукаймо ворогів там, де їх немає", – заявив молдовський прем'єр в ефірі місцевого телебачення.

Молдова та Україна працюють над розширенням залізничного транзиту

10 серпня міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля відвідав Одеську область. Під час зустрічі з українським колегою Миколою Калашником сторони обговорили покращення залізничного сполучення та розширення транзиту.

Таким чином, залізничний маршрут через Молдову може стати для України додатковим каналом експорту зерна в умовах зростання загроз для морських перевезень.

Автор: 

зерно (1514) Молдова (1750) Україна (3391)
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Топ коментарі
+7
Всі плани традиційно барабаньте прямо в Кремль. Морзянка Юстас-Алесу то минуле сторіччя. Зелені дебіли на всіх рівнях ввімкнули свої потужні фонтани.
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11.08.2026 07:33 Відповісти
+3
Так, так, коли сусіди адекватні і ти сам ведеш себе нормально. Ви не задумалися, чому більше поляки при цій владі не відкриють свої кордони для транзиту нашого зерна? Пам'ятаєте,тяк наші навіть тут на сайті обливали брудом поляк, що ті не пропускають наші фури і потяги? Було ж таке. А саме головне в цьому, що накосячили то наші,школи замість транзиту зерна далі, як домовлялися,дешевше за польських фермерів скинули польським баригам наше збіжжя. І польські фермери не мали куди здати своє зерно. Після поляків кордони перекрили і інші сусіди. Десь так.
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11.08.2026 08:22 Відповісти
+2
Навіщо так детально описувати те ,Чого ще немає!!! Навіщо триндіти на весь світ про свої плани!!!!
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11.08.2026 07:54 Відповісти

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