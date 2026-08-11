Україна хоче вивозити зерно через Молдову до Констанци

Україна розглядає залізничний маршрут через Молдову до румунського порту Констанца як безпечнішу альтернативу морським перевезенням зерна. Київ уже звернувся до Кишинева з проханням встановити пільговий тариф на транзит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Україні та Молдові.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними джерел агентства, Україна хотіла б отримати знижку у 50% від стандартного тарифу на перевезення зерна залізницею через територію Молдови.

Наразі українська сторона збирає інформацію про потенційні обсяги вантажів від компаній, зацікавлених у використанні нового маршруту.

"Наразі ми збираємо інформацію про потенційні обсяги від зацікавлених вантажовідправників. Процес збору інформації ще не завершено", – повідомив Reuters високопоставлений представник української галузі.

Представник "Молдовської залізниці" підтвердив, що під час переговорів Київ запропонував знижку у 50%. У відповідь молдовська сторона попросила Україну надати гарантії щодо обсягів зерна, які перевозитимуться цим маршрутом.

Через Молдову зерно прямуватиме до Констанци

Сторони наразі обговорюють терміни та обсяги транзиту української агропродукції через Молдову до румунського порту Констанца.

За оцінкою колишнього керівника "Молдовської залізниці" Олега Тофілата, залізничний коридор через Молдову потенційно може забезпечити перевезення близько 4,5 млн тонн зерна на рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світові ціни на пшеницю підскочили через перебої із судноплавством у Чорному морі. ІНФОГРАФІКА

Водночас українська сторона оцінює, що повноцінна робота такого маршруту могла б забезпечити близько 10% експорту країни.

Молдова вже використовувала залізничний маршрут для транспортування українського зерна у 2022–2023 роках.

Росія посилила атаки на порти України

Необхідність пошуку альтернативного маршруту пов'язана з посиленням російських атак на українську портову інфраструктуру та судноплавство в Чорному морі.

Експорт українського зерна морським шляхом, зокрема через створений Україною морський коридор у напрямку Румунії, останніми місяцями стикається з дедалі більшими ризиками через російські удари.

Через атаки на Одеський портовий вузол Україна змушена шукати додаткові можливості для транспортування аграрної продукції.

Україна знизила прогноз експорту зерна

На тлі атак Росії Міністерство аграрної політики України знизило прогноз експорту зерна у сезоні 2026–2027 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінагрополітики погіршило прогноз експорту зерна через атаки Росії на порти

За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, очікуваний обсяг експорту скоротився до 38–40 млн тонн із попереднього прогнозу в 43 млн тонн.

Своєю чергою аналітики APK-Inform знизили власний прогноз на 8,6% – до 39,4 млн тонн через перебої з експортними поставками.

Україна понад 90% експорту зерна здійснює через морські порти, тому атаки на портову інфраструктуру безпосередньо впливають на можливості експорту. Сільськогосподарська продукція при цьому залишається найбільшою складовою українського експорту.

Молдова зацікавлена у транзиті українського зерна

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан заявив, що його країна не повинна втрачати можливість отримати мільйони євро від транзиту українського зерна.

Він також відкинув побоювання молдовських фермерських організацій щодо того, що українське зерно може знизити конкурентоспроможність місцевої продукції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зупинка морського експорту коштуватиме Україні понад $2 мільярди у другому півріччі, – НБУ

"Не шукаймо ворогів там, де їх немає", – заявив молдовський прем'єр в ефірі місцевого телебачення.

Молдова та Україна працюють над розширенням залізничного транзиту

10 серпня міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля відвідав Одеську область. Під час зустрічі з українським колегою Миколою Калашником сторони обговорили покращення залізничного сполучення та розширення транзиту.

Таким чином, залізничний маршрут через Молдову може стати для України додатковим каналом експорту зерна в умовах зростання загроз для морських перевезень.