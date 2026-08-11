Российские войска активизировались на Харьковском направлении, - Трегубов
На Харьковском направлении в последние дни возросла интенсивность атак РФ во время ливней, когда работа украинских БПЛА затруднялась. Наиболее горячие участки - Лиманское и Южно-Слобожанское направления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил спикер группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.
По словам Трегубова, особенно заметный рост интенсивности боевых действий наблюдался в последние дни.
Он связывает активизацию российских войск с изменениями погодных условий. Во время сильных ливней работа украинских беспилотников была частично затруднена, чем российские войска пытались воспользоваться для продвижения.
"Россияне пытались воспользоваться ливнями, чтобы продвинуться вперед - в тот период, когда БПЛА работали не так эффективно", - рассказал спикер.
Наибольшая активность - на двух направлениях
Трегубов отметил, что в настоящее время интенсивность боевых действий остается высокой.
Особенно активные боевые действия продолжаются на Лиманском и Южно-Слобожанском направлениях.
Украинские военные продолжают отслеживать действия противника и противодействовать его попыткам продвижения.
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