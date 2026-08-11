Російські війська активізувалися на Харківському напрямку, - Трегубов

На Харківському напрямку останніми днями зросла інтенсивність атак РФ під час злив, коли робота українських БПЛА була ускладнена. Найгарячіші ділянки – Лиманський і Південно-Слобожанський напрямки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

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За його словами Трегубова, особливо помітне зростання інтенсивності бойових дій спостерігалося останніми днями.

Він пов’язує активізацію російських військ зі змінами погодних умов. Під час сильних злив робота українських безпілотників була частково ускладнена, чим російські війська намагалися скористатися для просування.

"Росіяни намагалися скористатися зливами для того, щоб просунутися вперед – у той період, коли трохи гірше працювали БпЛА", – пояснив речник.

Найбільша активність – на двох напрямках

Трегубов зазначив, що наразі інтенсивність бойових дій залишається високою.

Особливо активні бойові дії тривають на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

Українські військові продовжують відстежувати дії противника та протидіяти його спробам просування.