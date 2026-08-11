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Новости Мобилизация в Украине
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Мендель, Полякова и мобилизация: что стоит за вбросами о многодетных семьях, женщинах и войне? / Без цензуры. ВИДЕО

На фоне дефицита ракет для ПВО Россия усиливает другое оружие — информационные атаки, призванные расколоть украинское общество.

Интервью Юлии Мендель и Оли Поляковой, петиции о мобилизации многодетных родителей и бездетных женщин — случайный информационный шум или части одного процесса?

Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, кому выгодно настраивать украинцев друг против друга, почему тема мобилизации стала удобным инструментом манипуляций и какой на самом деле должна быть справедливость во время войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Это вам не Залужного мочить: почему у Зеленского не получается с поисками антибаллистики? / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (3234) Мендель Юлия (261) Данилюк-Ярмолаева Марина (489)
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Топ комментарии
+11
На вулицях ловлять чоловіків,чи то ШІ?
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11.08.2026 20:24 Ответить
+7
Навіщо взагалі помічати не дуже розумних людей. Ну є дві повії, одна співачка ротом, інша теж ротом заробляє, чому до цих двох публік прикута така увага ЗМІ? Менше рекламуйте тупі заяви тупих людей і буде Вам щастя!
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11.08.2026 20:38 Ответить
+4
Чоловіків? 😁
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11.08.2026 20:41 Ответить

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