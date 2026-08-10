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Это вам не Залужного мочить: Почему у Зеленского не получается с поисками антибаллистики? / Без цензуры. ВИДЕО

Россия перевыполняет планы по производству ракет и готовится к новым ударам по украинской энергетике. Между тем Украина до сих пор не имеет лицензии на производство ракет для Patriot, а переговоры с США остаются переговорами о переговорах.

Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, что на самом деле стоит за обещаниями Владимира Зеленского, почему американские оборонные компании боятся передавать Украине технологии, как в этой истории фигурируют Дональд Трамп, Илон Маск, Starlink и Тимур Миндич — и чем Украина будет защищаться во время осенне-зимних обстрелов.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25489) Данилюк-Ярмолаева Марина (488) баллистические ракеты (676)
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Топ комментарии
+10
Є свої технології, але зеля їх прикрив по оману і тепер киває на трампа. Типовий хитромордий пропутінський хабадник.
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10.08.2026 23:55 Ответить
+8
1. У клоуна було вже 5 років війни.
2. Клоун отримав у спадок ракетні програми з вже готовими прототипами і крилатих, і балістичних ракет, які розхрінячив в нуль ще до 2021 року.
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11.08.2026 00:05 Ответить
+7
Якби не залужний, то ви б з федоровим десь в Ізраїлі роботу шукали
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11.08.2026 00:05 Ответить

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