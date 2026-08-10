Это вам не Залужного мочить: Почему у Зеленского не получается с поисками антибаллистики? / Без цензуры. ВИДЕО

Россия перевыполняет планы по производству ракет и готовится к новым ударам по украинской энергетике. Между тем Украина до сих пор не имеет лицензии на производство ракет для Patriot, а переговоры с США остаются переговорами о переговорах.

Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, что на самом деле стоит за обещаниями Владимира Зеленского, почему американские оборонные компании боятся передавать Украине технологии, как в этой истории фигурируют Дональд Трамп, Илон Маск, Starlink и Тимур Миндич — и чем Украина будет защищаться во время осенне-зимних обстрелов.

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