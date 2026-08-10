Це вам не Залужного мочити: Чому в Зеленського не виходить з пошуками антибалістики? / Без цензури. ВIДЕО
Росія перевиконує плани з виробництва ракет і готується до нових ударів по українській енергетиці. Тим часом Україна досі не має ліцензії на виробництво ракет для Patriot, а переговори зі США залишаються переговорами про переговори.
Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, що насправді стоїть за обіцянками Володимира Зеленського, чому американські оборонні компанії бояться передавати Україні технології, як у цій історії з’являються Дональд Трамп, Ілон Маск, Starlink і Тимур Міндіч — та чим Україна захищатиметься під час осінньо-зимових обстрілів.
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2. Клоун отримав у спадок ракетні програми з вже готовими прототипами і крилатих, і балістичних ракет, які розхрінячив в нуль ще до 2021 року.
Головнокомандувач з бойовим досвідом поступається інтелектом продавцю гербалайфу. 😁