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Новини Відео антибалістична система ППО
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Це вам не Залужного мочити: Чому в Зеленського не виходить з пошуками антибалістики? / Без цензури. ВIДЕО

Росія перевиконує плани з виробництва ракет і готується до нових ударів по українській енергетиці. Тим часом Україна досі не має ліцензії на виробництво ракет для Patriot, а переговори зі США залишаються переговорами про переговори.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, що насправді стоїть за обіцянками Володимира Зеленського, чому американські оборонні компанії бояться передавати Україні технології, як у цій історії з’являються Дональд Трамп, Ілон Маск, Starlink і Тимур Міндіч — та чим Україна захищатиметься під час осінньо-зимових обстрілів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26638) Данилюк-Ярмолаєва Марина (494) балістичні ракети (706)
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Топ коментарі
+14
1. У клоуна було вже 5 років війни.
2. Клоун отримав у спадок ракетні програми з вже готовими прототипами і крилатих, і балістичних ракет, які розхрінячив в нуль ще до 2021 року.
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11.08.2026 00:05 Відповісти
+11
Тада.

Головнокомандувач з бойовим досвідом поступається інтелектом продавцю гербалайфу. 😁
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11.08.2026 00:01 Відповісти
+11
Якби не залужний, то ви б з федоровим десь в Ізраїлі роботу шукали
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11.08.2026 00:05 Відповісти

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