СНБО будет координировать физическую защиту логистической инфраструктуры, реагирование на удары и восстановление, — Клименко

Совет национальной безопасности и обороны будет координировать физическую защиту логистической инфраструктуры, оперативное реагирование на удары и восстановление работы поврежденных объектов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по логистике

"Массированные удары России по украинским складам и логистическим центрам — одно из самых серьезных испытаний для нашей экономики и очередное проявление российского террора. Мы должны реагировать на эти вызовы, поддерживать бизнес и усиливать защиту логистической инфраструктуры", — отметил Клименко.

Как отмечается, об этом шла речь на встрече с представителями украинского бизнеса, к которой также присоединились заместитель главы Офиса Президента Алексей Соболев, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, заместитель министра экономики и окружающей среды, заместитель председателя Государственной налоговой службы, военные и представители ГСЧС.

По словам Клименко, главная задача — скоординировать усилия государства и бизнеса и выработать конкретные решения для защиты критически важных объектов.

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Он отметил, что правительство уже работает над дополнительными механизмами поддержки предприятий, пострадавших от атак, диверсификацией логистических маршрутов и поиском резервных локаций.

Физическая защита логистической инфраструктуры

"Отдельно сосредоточились на физической защите логистической инфраструктуры, оперативном реагировании на удары и восстановлении работы поврежденных объектов. СНБО будет выступать координатором этого процесса", — сообщил Клименко.

Также во время встречи обсудили расширение частной ПВО, чтобы дать больше возможностей для защиты от атак.

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"Важно, что мы услышали непосредственно от бизнеса, какие проблемы требуют неотложного реагирования со стороны государства. Поэтому прорабатываем соответствующие решения. Их будет утверждено на заседаниях СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.

Продолжаем совместную работу, чтобы украинская экономика функционировала в любых условиях. Благодарю бизнес за стойкость и конструктивный диалог", — добавил секретарь СНБО.