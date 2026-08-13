СНБО будет координировать физическую защиту логистической инфраструктуры, реагирование на удары и восстановление, — Клименко
Совет национальной безопасности и обороны будет координировать физическую защиту логистической инфраструктуры, оперативное реагирование на удары и восстановление работы поврежденных объектов.
Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по логистике
"Массированные удары России по украинским складам и логистическим центрам — одно из самых серьезных испытаний для нашей экономики и очередное проявление российского террора. Мы должны реагировать на эти вызовы, поддерживать бизнес и усиливать защиту логистической инфраструктуры", — отметил Клименко.
Как отмечается, об этом шла речь на встрече с представителями украинского бизнеса, к которой также присоединились заместитель главы Офиса Президента Алексей Соболев, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, заместитель министра экономики и окружающей среды, заместитель председателя Государственной налоговой службы, военные и представители ГСЧС.
По словам Клименко, главная задача — скоординировать усилия государства и бизнеса и выработать конкретные решения для защиты критически важных объектов.
Он отметил, что правительство уже работает над дополнительными механизмами поддержки предприятий, пострадавших от атак, диверсификацией логистических маршрутов и поиском резервных локаций.
Физическая защита логистической инфраструктуры
"Отдельно сосредоточились на физической защите логистической инфраструктуры, оперативном реагировании на удары и восстановлении работы поврежденных объектов. СНБО будет выступать координатором этого процесса", — сообщил Клименко.
Также во время встречи обсудили расширение частной ПВО, чтобы дать больше возможностей для защиты от атак.
"Важно, что мы услышали непосредственно от бизнеса, какие проблемы требуют неотложного реагирования со стороны государства. Поэтому прорабатываем соответствующие решения. Их будет утверждено на заседаниях СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.
Продолжаем совместную работу, чтобы украинская экономика функционировала в любых условиях. Благодарю бизнес за стойкость и конструктивный диалог", — добавил секретарь СНБО.
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корупційна гнида умєров голова СЗР
zельоний кінчений сюр
кліменко, розказувати байки на щоденних пресконференціях?
мєнт, воно і в рнбо мєнт!!!!