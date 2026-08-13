РНБО координуватиме фізичний захист логістичної інфраструктури, реагування на удари та відновлення, - Клименко

Рада національної безпеки та оборони виступатиме координатором фізичного захисту логістичної інфраструктури, оперативного реагування на удари та відновлення роботи пошкоджених об'єктів.

Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по логістиці

"Масовані удари росії по українських складах і логістичних центрах - одне з найсерйозніших випробувань для нашої економіки та черговий прояв російського терору. Маємо реагувати на ці виклики, підтримувати бізнес та посилювати захист логістичної інфраструктури", - зазначив Клименко.

Як зазначається, про це йшлося на зустрічі з представниками українського бізнесу, до якої також долучилися заступник керівника Офісу Президента Олексій Соболев, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, заступник міністра економіки та довкілля, заступник голови Державної податкової служби, військові та ДСНС.

За словами Клименка, головне завдання - скоординувати зусилля держави й бізнесу та напрацювати конкретні рішення для захисту критичних об’єктів.

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Він зауважив, що уряд уже працює над додатковими механізмами підтримки підприємств, які постраждали від атак, диверсифікацією логістичних маршрутів та пошуком резервних локацій.

Фізичний захист логістичної інфраструктури

"Окремо зосередилися на фізичному захисті логістичної інфраструктури, оперативному реагуванні на удари та відновленні роботи пошкоджених об’єктів. РНБО виступатиме координатором цього процесу", - повідомив Клименко.

Також під час зустрічі обговорили масштабування приватного ППО, щоб дати більше можливостей для захисту від атак.

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"Важливо, що ми почули безпосередньо від бізнесу, які проблеми потребують невідкладного реагування держави. Тож опрацьовуємо відповідні рішення. Їх буде затверджено на засіданнях РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача.

Продовжуємо спільну роботу, щоб українська економіка працювала за будь-яких умов. Дякую бізнесу за стійкість та конструктивний діалог", - додав секретар РНБО.