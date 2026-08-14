Дефицита продуктов из-за российских обстрелов в Украине нет, - Минагрополитики
Несмотря на российские удары и временные логистические сбои, дефицита продовольствия в Украине нет.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
"Какого-либо дефицита продовольствия в Украине нет. Да, есть временные сбои в логистических цепочках, но если посмотреть на балансы по любой из основных групп продуктов, то дефицита нет", — сказал он.
По словам Высоцкого, Минагрополитики проводит еженедельный мониторинг цен. На данный момент резких изменений стоимости основных продуктов нет, в частности в Киеве.
Также в правительстве ведется работа по поиску резервных складских помещений для замены уничтоженных распределительных центров. В частности, речь идет об объектах государственной и коммунальной собственности.
Рассматривается вариант использования логистики "на колесах", чтобы обеспечивать поставки продукции без длительного хранения в крупных распределительных центрах.
"На сегодняшний день ситуация такова, что до 40% можно заменить относительно быстро. Понятно, что такие объемы полностью восстановить быстро очень сложно. Но около 30–40% можно переместить или восстановить достаточно быстро", — пояснил Высоцкий.
В то же время министр не исключает возможности дополнительных логистических затрат, однако они не должны привести к росту цен на десятки процентов.
Что этому предшествовало?
- Ранее в ЦПД предупредили, что российская пропаганда пытается спровоцировать в Украине панику из-за якобы дефицита продуктов, но никакого дефицита не будет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль