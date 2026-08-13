Пропаганда РФ провоцирует панику в Украине, однако дефицита продуктов не будет, - ЦПД

Пропаганда противника пытается спровоцировать в Украине панику из-за якобы дефицита продуктов, но никакого дефицита не будет. Причин для паники нет.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, Россия ведет систематическую кампанию, пытаясь создать дефицит продуктов в Украине, параллельно подогревая панику, чтобы люди скупали больше, чем обычно, и дефицит увеличивался, сообщает Цензор.НЕТ.

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Таким образом они пытаются нанести дополнительный моральный удар по населению.

"Есть ли причины для паники? Их нет. Они наносят удар по логистике, но логистика перестраивается. Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, а в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, так же, как это было с топливом в 2022 году, исчезнет, логистика перестроится, продукты будут на полках. Все будет нормально", — заверил руководитель ЦПД.

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По его словам, "очень важно сохранять хладнокровие, потому что врагу нужно создать иллюзию, что ситуация неконтролируема, что никто не может с этим справиться. И люди будут вынуждены бежать в магазины и скупать последнюю гречку".

"Не нужно играть в эту игру. Вы не останетесь без гречки, без макарон, без сахара и так далее. Продукты будут, они есть. Склады в определенной степени рассредотачиваются, также принимаются определенные непубличные меры, чтобы логистика нормально работала. Не поддавайтесь панике. У них не получится эта кампания. Мы создали им дефицит топлива, потому что мы выводим из строя производство — НПЗ. Они у нас производство вывести из строя не могут, к тому же часть товаров импортная. А логистика обязательно перестроится", — подытожил Андрей Коваленко.

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