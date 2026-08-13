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Пропаганда РФ провокує паніку в Україні, однак дефіциту продуктів не буде, - ЦПД

магазин

Пропаганда ворога намагається спровокувати в Україні паніку через нібито дефіцит продуктів, але жодного дефіциту не буде. Причин для паніки немає.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, Росія веде систематичну кампанію у спробах створити дефіцит продуктів в Україні, паралельно підігріваючи паніку, щоб люди скуповували більше, ніж зазвичай, і дефіцит збільшувався, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці 

Таким чином вони намагаються завдати додатковий моральний удар по населенню.

"Чи є причини для паніки? Їх немає. Вони б’ють по логістиці, але логістика перебудовується. Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, а в деяких немає. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само, як було з пальним у 2022 році, зникне, логістика перебудується, продукти будуть на полицях. Все буде нормально", - запевнив керівник ЦПД.

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За його словами, "дуже важливо зберігати холодну голову, тому що ворогу потрібно створити ілюзію, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цим. І люди змушені будуть бігти в магазини і купувати останню гречку".

"Не треба грати в цю гру. Ви не залишитеся без гречки, без макаронів, без цукру і так далі. Продукти будуть, вони є. Склади в певній мірі розосереджуються, також здійснюються певні непублічні заходи, щоб логістика нормально працювала. Не ведіться на паніку. У них не вийде ця кампанія. Ми їм створили дефіцит з пальним, тому що ми вибиваємо виробництво — НПЗ. Вони у нас виробництво вибити не можуть, до того ж частина товарів імпортна. А логістика обов’язково перебудується", - підсумував Андрій Коваленко.

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магазин (183) продукти (644) пропаганда (3023) росія (47358) ЦПД (278) війна в Україні (9005)
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Топ коментарі
+3
Ніщо так не спроможне спровокувати паніку як вигуки -Без паніки!
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13.08.2026 16:00 Відповісти
+3
Найкраща ПРОПАГАНДА---говорити і показувати правду Ми вже готувались до шашликів--тисячі жертв,яких можна було уникнути Народ хоть і "мудрий" але він спокійно примає дефіцит продобольчих товарів Сьогодні зайшов в супермаркет НОВУС---60% полиць пустих,але проголод ніхто не говорить,розуміючи ,що це тимчасово. І не потрібно чиновникам,посадовцям призивати не панікувати,потрібно спокійно вирішувати проблеми Бо болтуни тільки шкодять
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13.08.2026 16:11 Відповісти
+2
У Сільпо на КПІ (СмартПлаза) вчора на деяких поличках стоять таблички із написом: "ЛЮБІ ГОСТІ! Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більшого часу на доставку. Ми все привеземо, не вперше. Впораємося"
(зробив фото, але не знаю куди завантажити щоб тут показувало)

Аби в Україні був голод, треба... треба... ЦЕ НЕМОЖЛИВО!
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13.08.2026 16:29 Відповісти

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