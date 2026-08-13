Пропаганда РФ провокує паніку в Україні, однак дефіциту продуктів не буде, - ЦПД

Пропаганда ворога намагається спровокувати в Україні паніку через нібито дефіцит продуктів, але жодного дефіциту не буде. Причин для паніки немає.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, Росія веде систематичну кампанію у спробах створити дефіцит продуктів в Україні, паралельно підігріваючи паніку, щоб люди скуповували більше, ніж зазвичай, і дефіцит збільшувався, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Таким чином вони намагаються завдати додатковий моральний удар по населенню.

"Чи є причини для паніки? Їх немає. Вони б’ють по логістиці, але логістика перебудовується. Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, а в деяких немає. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само, як було з пальним у 2022 році, зникне, логістика перебудується, продукти будуть на полицях. Все буде нормально", - запевнив керівник ЦПД.

Читайте також: Дефіциту продуктів через знищення складів в Україні не буде, – ТПП

За його словами, "дуже важливо зберігати холодну голову, тому що ворогу потрібно створити ілюзію, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цим. І люди змушені будуть бігти в магазини і купувати останню гречку".

"Не треба грати в цю гру. Ви не залишитеся без гречки, без макаронів, без цукру і так далі. Продукти будуть, вони є. Склади в певній мірі розосереджуються, також здійснюються певні непублічні заходи, щоб логістика нормально працювала. Не ведіться на паніку. У них не вийде ця кампанія. Ми їм створили дефіцит з пальним, тому що ми вибиваємо виробництво — НПЗ. Вони у нас виробництво вибити не можуть, до того ж частина товарів імпортна. А логістика обов’язково перебудується", - підсумував Андрій Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипфейки, хаос та анонімні Telegram-канали: як російська пропаганда використовує тему українських полонених. ВІДЕО+ФОТО