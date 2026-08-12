Дипфейки, хаос та анонімні Telegram-канали: як російська пропаганда використовує тему українських полонених. ВІДЕО+ФОТО

Із 1 січня по 11 серпня 2026 року було проаналізовано понад 94 тисячі публікацій із 24 тисяч джерел, присвячених темі українських військовополонених. Фахівці виділили чотири ключові наративи та механіки, якими РФ намагається виснажити та дезорієнтувати українців.

Про це під час брифінгу повідомили керівник департаменту протидії інформаційним загрозам нацбезпеці Центру протидії дезінформації при РНБО Кирило Вікторов та стратегічна директорка Molfar Intelligence Євгенія Беспалова, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Так, спецоперації Кремля мають чітко системний характер і розраховані на когнітивне та емоційне виснаження читачів.

Масштаби дезінформації про військовополонених

За словами представника ЦПД Вікторова, російська пропаганда систематично генерує маніпулятивний контент для дестабілізації внутрішньої ситуації:

"З 1 січня до 11 серпня 2026 року було опрацьовано понад 94 тисячі публікацій у російськомовному та україномовному інформаційному сегментах, пов’язаних із темою українських військовополонених. За цей період аналітики опрацювали матеріали з понад 24 тисяч джерел, загальне охоплення яких перевищило 419 мільйонів переглядів. Упродовж аналізу ми виділили чотири взаємопов’язані наративи", — повідомив Вікторов на програмі заходу "Протидія російській дезінформації проти України в гуманітарній сфері".

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4 ключові механіки російських ІПСО

Стратегічна директорка Molfar Intelligence розкрила алгоритми, за якими працюють російські інформаційно-психологічні структури:

Синхронізований хаос: Координована одночасна викидка повідомлень через мережу анонімних Telegram-каналів, західних або іноземних лідерів думок та "армії ботів" у коментарях. Повідомлення маскують під "приватні думки звичайних громадян"; Паразитування на реальних вразливостях: Інформаційні атаки навмисно прив'язують до моментів найбільшого психологічного напруження суспільства — одразу після масованих ракетних ударів, відключень світла чи блокування критичної інфраструктури; Когнітивне та емоційне перевантаження: Створення штучного цунамі з суперечливих новин, через що виснажена людина втрачає здатність до критичного мислення, перестає перевіряти факти й автоматично поширює фейки; Технологічна асиметрія: Використання ШІ та дипфейків дозволяє ворогу генерувати тисячі фейкових відео й фото дешево та за лічені хвилини, тоді як фахівцям на спростування та верифікацію потрібні дні й тижні.

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Свідчення

Григорій Туяхов — військовослужбовець 109-ї окремої бригади територіальної оборони, звільнений з російського полону. Він розповів, що від психологічного та фізичного насильства були випадки самогубства українських полонених.

Дмитро Тищенко — військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов", звільнений з російського полону. Він розповів про методи утримання в неволі українських бійців.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що Росія використовує дезінформацію та маніпуляції зі списками військовополонених як інструмент психологічного тиску на Україну та рідних захисників.

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