РФ маніпулює списками полонених, звинувачуючи Україну у відмові забирати своїх громадян, - Лубінець. ВIДЕО

Росія використовує дезінформацію та маніпуляції зі списками військовополонених як інструмент психологічного тиску на Україну та рідних захисників

Про це під час пресконференції заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зауважив, що РФ воює проти України не лише ракетами та дронами, а й активно працює проти України дезіфнормацією.

За 20 хвилин до пресконференції, розповів Лубінець, представниця РФ оприлюднила списки українських військовополонених, яких Україна нібито відмовляється забирати.

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"Вчергове я спростовую всі тези РФ. Ми ніколи не відмовлялися від будь-якого українського військовополоненого, цивільного заручника чи української дитини. Ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готова віддати РФ.

Росіяни публікують список і після того, як ми надсилаємо одразу запит, що готові завтра приїхати і забрати цих громадян України, цих військовополонених, росіяни починають довготривалу процедуру якихось погоджень, самі затягують цей процес і паралельно звинувачутимуть Україну, що нібито ми відмовилися від своїх громадян", - додав він.

За словами Лубінця, РФ використовує інструмент психологічного тиску на рідних полонених.

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Катування у полоні

Він також розповів, що росіяни застосовують тортури, розправи, та не надають українським захисникам медичну допомогу.

Всього було зафіксовано 695 форм тортур та 860 фактів неналежних умов утримання щодо українських військовополонених.





Відомо, що 95% українських військовополонених зазнають катувань у в'язницях РФ.

Лубінець також розповів про 29 місць утримання, де міжнародні журналістські розслідування підтвердили систематичні тортури: 18 - на території РФ та 11 - на тимчасово окупованих територіях України.

Всього із 24 лютого 2022 року до 10 липня 2026 року було розпочато 635 кримінальних проваджень щодо неналежного поводження з українськими військовополоненими

Від початку повномасштабного вторгнення РФ розслідують 345 фактів вбивства українських військовополонених рашистами.

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