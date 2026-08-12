РФ манипулирует списками пленных, обвиняя Украину в отказе забирать своих граждан, - Лубинец. ВИДЕО

Россия использует дезинформацию и манипуляции со списками военнопленных в качестве инструмента психологического давления на Украину и родных защитников

Об этом во время пресс-конференции заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что РФ воюет против Украины не только ракетами и дронами, но и активно работает против Украины с помощью дезинформации.

За 20 минут до пресс-конференции, рассказал Лубинец, представительница РФ обнародовала списки украинских военнопленных, которых Украина якобы отказывается забирать.

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"В очередной раз я опровергаю все тезисы РФ. Мы никогда не отказывались ни от одного украинского военнопленного, гражданского заложника или украинского ребенка. Мы готовы забрать абсолютно всех, кого нам готова отдать РФ.

Россияне публикуют список, и после того, как мы сразу же направляем запрос о том, что готовы завтра приехать и забрать этих граждан Украины, этих военнопленных, россияне начинают длительную процедуру каких-то согласований, сами затягивают этот процесс и параллельно будут обвинять Украину в том, что якобы мы отказались от своих граждан", - добавил он.

По словам Лубинца, РФ использует инструмент психологического давления на родственников пленных.

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Пытки в плену

Он также рассказал, что россияне применяют пытки, расправы и не оказывают украинским защитникам медицинскую помощь.

Всего было зафиксировано 695 видов пыток и 860 фактов ненадлежащих условий содержанияукраинских военнопленных.





Известно, что 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам в тюрьмах РФ.

Лубинец также рассказал о 29 местах содержания, где международные журналистские расследования подтвердили систематические пытки: 18 - на территории РФ и 11 - на временно оккупированных территориях Украины.

Всего с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2026 года было возбуждено 635 уголовных дел о ненадлежащем обращении с украинскими военнопленными

С начала полномасштабного вторжения РФ расследуют 345 фактов убийства украинских военнопленных рашистами.

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