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Новости Выплаты военным
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Жена военного из Черниговщины, находившегося в плену, получила 2,5 млн грн выплат и развелась с ним без его ведома, - СМИ

Жена военного из Черниговской области получила 2,5 млн грн выплат

Украинский военнослужащий Александр Скалацкий из Черниговской области после освобождения из российского плена узнал, что его жена без его ведома оформила развод и получила около 2,5 млн грн денежного обеспечения, которое начислялось во время его пребывания в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", после того как военный попал в плен, его жена получала 100% денежного обеспечения мужа. После изменений в законодательстве она имела право на 50% выплат, однако к этому времени, по словам военного, успела развестись с ним, не сообщив об этом ни ему, ни воинской части.

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По словам Скалацкого, после возвращения из плена он также узнал, что бывшая жена подала на алименты.

"Когда я вернулся из плена, моя бывшая жена еще и подала на алименты. У меня третья группа инвалидности. Я живу на пенсию и выплачиваю алименты", - рассказал военный.

Кроме того, по словам бойца, женщина получила доступ к его банковским счетам, которые были открыты еще до плена. Он утверждает, что она восстановила его SIM-карту и через мобильный банкинг перевела себе более 70 тыс. грн.

В настоящее время военный обратился в правоохранительные органы. По его словам, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Также он планирует обратиться в суд для защиты своих прав.

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выплаты (815) мошенничество (1440) развод (71) пленные (2395) Черниговская область (1708)
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Топ комментарии
+11
Дівчина питає хлопця - звідки в тебе кільце на пальці? - ти ж казав шо неодружений? - відкрию тобі страшну таємницю - мене дитиною спіймали орнітологи
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10.08.2026 16:47 Ответить
+10
Захистив сім'ю, а сім'я його кинула
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10.08.2026 16:40 Ответить
+9
Смішний ти і наївний. Ніколи чоловік не доб'ється сумісної опіки над дітьми. Зараз баба завиє на все село, збіжаться родичі, сусіди, плакальщиці із манікюрногосалону і почнуть волати що баба свята а чоловік не такий як треба. А ще суд направить на психіатричну експертизу чоловіка на стан його психічного здоров'я. А психічне здоров'я у повернувшихся з війни чи тим більше з полону не мені розказувати яке. Хоч бі в суді за ножа не схватився коли баби почнуть його обсирати. Ось догадайся яке рішення суд видасть
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10.08.2026 16:58 Ответить

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