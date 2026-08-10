Жена военного из Черниговщины, находившегося в плену, получила 2,5 млн грн выплат и развелась с ним без его ведома, - СМИ

Украинский военнослужащий Александр Скалацкий из Черниговской области после освобождения из российского плена узнал, что его жена без его ведома оформила развод и получила около 2,5 млн грн денежного обеспечения, которое начислялось во время его пребывания в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", после того как военный попал в плен, его жена получала 100% денежного обеспечения мужа. После изменений в законодательстве она имела право на 50% выплат, однако к этому времени, по словам военного, успела развестись с ним, не сообщив об этом ни ему, ни воинской части.

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По словам Скалацкого, после возвращения из плена он также узнал, что бывшая жена подала на алименты.

"Когда я вернулся из плена, моя бывшая жена еще и подала на алименты. У меня третья группа инвалидности. Я живу на пенсию и выплачиваю алименты", - рассказал военный.

Кроме того, по словам бойца, женщина получила доступ к его банковским счетам, которые были открыты еще до плена. Он утверждает, что она восстановила его SIM-карту и через мобильный банкинг перевела себе более 70 тыс. грн.

В настоящее время военный обратился в правоохранительные органы. По его словам, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Также он планирует обратиться в суд для защиты своих прав.

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