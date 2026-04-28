В Житомире ветеран обвинил бывшую жену-полицейскую в присвоении 4 млн грн и жилья, - СМИ
В Житомире бывший военнопленный Александр Плотицин заявил, что его бывшая жена, работающая в полиции, могла присвоить его государственные выплаты и незаконно переоформить жилье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Житомир-online".
Суть обвинений
По словам ветерана, во время его пребывания в российском плену бывшая жена получила все причитающиеся ему государственные выплаты – около 4 млн грн.
Также он утверждает, что его квартиру без его ведома переоформили на бывшую тещу.
Другие претензии
Плотицин заявляет о препятствиях в общении с детьми, требованиях выплачивать алименты, психологическом давлении, подаче на него заявлений в полицию, в частности о якобы угрозах.
По его словам, часть обвинений является безосновательной, поскольку в это время он находился на службе.
Суд и расследование
Судебное заседание по вопросу отчуждения жилья назначено на 30 апреля.
Ветеран считает, что в ситуации могут быть признаки злоупотребления служебным положением.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этих обвинений пока нет.
