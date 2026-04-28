В Житомире ветеран обвинил бывшую жену-полицейскую в присвоении 4 млн грн и жилья, - СМИ

В Житомире бывший военнопленный обвинил жену в присвоении 4 млн грн и квартиры

В Житомире бывший военнопленный Александр Плотицин заявил, что его бывшая жена, работающая в полиции, могла присвоить его государственные выплаты и незаконно переоформить жилье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Житомир-online".

Суть обвинений

По словам ветерана, во время его пребывания в российском плену бывшая жена получила все причитающиеся ему государственные выплаты – около 4 млн грн.

Также он утверждает, что его квартиру без его ведома переоформили на бывшую тещу.

Другие претензии

Плотицин заявляет о препятствиях в общении с детьми, требованиях выплачивать алименты, психологическом давлении, подаче на него заявлений в полицию, в частности о якобы угрозах.

По его словам, часть обвинений является безосновательной, поскольку в это время он находился на службе.

Суд и расследование

Судебное заседание по вопросу отчуждения жилья назначено на 30 апреля.

Ветеран считает, что в ситуации могут быть признаки злоупотребления служебным положением.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этих обвинений пока нет.

Автор: 

+17
Краще б на проститутці одружився.
+15
деяким бабам ця війна просто за щастя! до війни були НІХТО а зараз поставали мільйонерами!
+15
Ну да. Якщо губате, накачане філерами, з накладними віями і кігтями - не чекайте неземної любові
Опа! Знову Житомир рулить! То вибухи, то колаборанти з комуняками, то Союз радянских оіцерів (проросійська вата піднімає голову), а це вже - поліцейські шахраї! Класс!!
Стефанчуки і зеленський з свириденко, разом з суддівським від портнова, глибоко таким вчинком жінки СТУРБОВАНІ???
Цука, бачили очі що купували, їж не подавися.
А якщо ні то чекати?
Мусорів хороших не буває.
А твій родич, як же ж ??
"И жили они долго и счастливо"(с).
Плюсы в одну колонку, минусы в другую).
Принаймі ніколи не збреше, що ти у неї перший. )
ти впевнений, що не шльондра?
Тю... Це теж саме.
Проститутка - це коли за гроші, а якщо просто так, то це здоровий прояв жіночої сексуальності. )
а ця за шо ?
Сама страшна форма проституції це "сімейна".
на сьогодні чоловікам краще вобще не женитися . 90% бабець пішов стрьомний , на думці тільки гроши та як би губи накачати іта і там та в чоловіка все віджати. тільки громадянський брак. щось не так педеля під сраку нехай ****** у вільне плавання.
Для цього існує шлюбний контракт
це в цивілізованих країнах
Потаскунів взагалі чоловіками не вважаю. Закомплексовані сцикуни не здатні приймати будь яку форму відповідальності за власні вчинки. Такі завжди перекладають на когось свої пройоби і звинувачують весь світ в проблемах які самі собі створили. Ну от що можна "віджати" у чоловіка який заробив чесною працею і у якого в голові порядок? Обирає завжди тільки жінка, а чоловік обирає лише серед тих жінок які його вже обрали. Якщо до тебе липне лайно, то поглянь в дзеркало і задайся простим питанням "чому?".
Это ты так говоришь потому что дочки у тебя, которые с твоего благословения делают что хотят кроме как беременеют.
И с чего ты взял что этот солдат " потаскун'' , ты с ним руд соли съел, и что вообще это слово означает для мужчины.
Так. Ви праві. Я не хочу щоб мої дочки народжували під час війни, бо на власній шкурі знаю що таке коли батька немає в хаті, а жити жінці з дитиною потрібно на одну зарплату. Час від часу зявляються якісь пацанчики які мріють заволодіти нерухомістю, але я доступно натякаю що все перейде по заповіту в руки дочок після моєї смерті і урвати їм від цього навіть шматочок їм впри розлученні не вдасться. Дочки закінчили навчання. Працюють. Непогано заробляють. А заміж виходити? А за кого? За ухилянтів западло. За бійців щоб стати вдовами? Теж не правильно. От і чекаємо закінчення війни. Час ще є. Років десять принаймні. А "потаскуни" це такі класні пацанчики-ухилянти які перестрибують з ліжка в ліжко. З ними добре трахатись і ділити рахунок навпіл, але мати такого чоловіка не варто. Не надійні і безвідповідальні егоїсти. Живуть одним днем. І це видно відразу. Ми з дружиною разом вже 40 років. Спершу дім, карєра, заробіток і лише потім діти. Все встигли.
Тобто вже давно за 20 і ще 10 років трахатись с потаскунами а потім вже заміж? Це серьозно взагалі? Зят'їв будете на Аліекспресс замовлювати? Ну якщо молодому буде 50 і без грошей можна повірити, а якщо 40 і с принаймні з середньою зарплатою і квартирою то пану вже доведеться свою нерухомість на весілля дарити, до смерті чекати не будуть
давай давай ! успіху! ти по ходу ще молодий та глупий . коли будуть ділити адвокати жінки твоє майно яке ти "сам нажив " подивись на себе в дзеркало. в житті воно усіляк буває )
Я розумний. Свої кошти я інвестував в добробут своїх батьків. Врешті все що я інвестував я отримав як спадок. А спадок, як відомо, не ділиться з дружиною в разі розлучення. Звідси, я був хорошим сином для своїх батьків і надійним чоловіком для своєї дружини, з якою ми разом вже 40 років. Живемо в будинку дружини, який я перебудав на дві половини і вона теж є повною власницею і спадкоємцем своїх батьків. Діти працюють і навіть допомагають. Дочки живуть з пацанчиками окремо. Заміж не збираються. Народжувати під час війни теж. Зосереджені на карєрах і пошуках "чогось і когось справжнього". Подорожують інабираються вражень та спогадів. І, заєш, я собі в дзеркалі подобаюсь, бо ніколи не приймав участі в якомусь бруді і уникав мати справу з поганими людьми.
Схоже він на ній і одружився.
Новина, як із расії...
це фігня,про реальний трешак тут не пишуть
І: «вороги чоловікові - домашні його!» Матвія 10:36.
Деякі українки ще ті сучища
З часів петра першого Україну намагалися зкацапити особливо у часи совку, тому то не Українки, а залишки потомків совкодрочерів, опущених кагебешників, які скоріше всього прибули з під.дорашки чи бульбаленду яких за майже 36 років Незалежності нажаль ще не добили
А ти не знала ?
- Девушка, вы учитесь?
- Нет, я уже умею.
"деяким" ?? Ця тема ще розквітне після війни.
Це чудовищноє нєдорозумєніє не може співробітниця так вчинити, ще подасть у суд за наклеп.
Дружина кацапка? Якщо так то все ясно - сам винен.
Докотились --на цензорі обговорюємо сімейні чвари Фу гидко навіть читати коментарі
То чого читали?)
За останні 2 -3 неділі мені попадалось подібне у тернеті вже втретє.
І саме з полоненими.
Великі гроші вони дурні. Завжди.
Люди з совістю і емпатією в поліцію не влаштовуються.
Відома подібна ситуація, де "подібна жінка" сказала чоловікові: " настоящие мужчиньі с войньі не возвращаються"
Платити ( ці великі і дурні гроші, якщо вони взагалі є) треба діючим солдатам і інвалідам війни , а ні " членам їх родин''. Це в першу чергу стосується 15ті мільйонів. Впевнен що можна збільшити зарплати принаймні вдвічі -втричи, а пенсії в 5-6 разів за ість того щоб отака шльондра як у цієї статті купила собі квартиру в Іспанії.
