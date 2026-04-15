На Ривненщине суд обязал мать вернуть 3,9 млн грн выплат сыну-военному
В Ривненской области суд частично удовлетворил иск военнослужащего к его матери о возврате денежного довольствия, которое она получала во время его пребывания в российском плену.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
Суть дела
22-летний военный Дмитрий находился в плену почти три года. После возвращения и прохождения реабилитации он узнал, что все выплаты за него получала мать.
Когда мужчина обратился с просьбой вернуть средства, она сообщила, что деньги уже потрачены.
Что решил суд
После нескольких месяцев рассмотрения дела Ривненский районный суд вынес решение в пользу военного.
Суд обязал женщину вернуть сыну почти 3 миллиона 900 тысяч гривен. Сумма была несколько уменьшена из-за арифметических уточнений.
Позиции сторон
Военный настаивал, что эти средства являются его заработной платой, даже если временно их выплачивали семье.
Со своей стороны мать через адвоката объясняла, что потратила деньги на бытовые нужды, лечение и содержание жилья.
Она также предлагала частичный возврат средств, однако такие условия истца не устроили.
Что дальше
Сторона ответчика рассматривает возможность подачи апелляции.
В то же время юристы отмечают, что дело может стать показательным для подобных судебных процессов в будущем, поскольку затрагивает вопрос выплат военнопленным и их семьям.
