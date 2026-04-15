РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Выплаты военным
1 869 23

На Ривненщине суд обязал мать вернуть 3,9 млн грн выплат сыну-военному

Боец из Ровенской области после плена отсудил у матери выплаты, которые она получала за него

В Ривненской области суд частично удовлетворил иск военнослужащего к его матери о возврате денежного довольствия, которое она получала во время его пребывания в российском плену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Суть дела

22-летний военный Дмитрий находился в плену почти три года. После возвращения и прохождения реабилитации он узнал, что все выплаты за него получала мать.

Когда мужчина обратился с просьбой вернуть средства, она сообщила, что деньги уже потрачены.

Что решил суд

После нескольких месяцев рассмотрения дела Ривненский районный суд вынес решение в пользу военного.

Суд обязал женщину вернуть сыну почти 3 миллиона 900 тысяч гривен. Сумма была несколько уменьшена из-за арифметических уточнений.

Позиции сторон

Военный настаивал, что эти средства являются его заработной платой, даже если временно их выплачивали семье.

Со своей стороны мать через адвоката объясняла, что потратила деньги на бытовые нужды, лечение и содержание жилья.

Она также предлагала частичный возврат средств, однако такие условия истца не устроили.

Что дальше

Сторона ответчика рассматривает возможность подачи апелляции.

В то же время юристы отмечают, что дело может стать показательным для подобных судебных процессов в будущем, поскольку затрагивает вопрос выплат военнопленным и их семьям.

Автор: 

выплаты (745) суд (24650) махинации (597) Ровенская область (1315)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Знайдіть десять відмінностей між кацапами і мудрим нарітом .Схоже адін народ.
15.04.2026 10:13 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:13 Ответить
+4
Вона його ще й виписала з житла.
І жила собі на широку ногу.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:06 Ответить
+4
Подробиць не знаю, але наразі мати виглядає не найкраще.
15.04.2026 10:10 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вона його ще й виписала з житла.
І жила собі на широку ногу.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:06 Ответить
Потвора вона завжди потвора і ніяк не залежить це від національності...
15.04.2026 11:11 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:11 Ответить
Що ж, система сказала "А", тож далі скаже "Б": припинення будь-яких виплат членам сімей полонених.
15.04.2026 10:07 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:07 Ответить
Ні. Кожен військовослужбовець повинен визначитися з порядком розпоряджання його коштами у разі хвороби, полону або загибелі. Цей документ повинен визначати кому, яку частку і на які "потреби" мають йти виплати та бути нотаріально завірений. Тоді у разі будь-яких суперечок є інструмент вирішення спірних питань.
15.04.2026 10:45 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:45 Ответить
Подробиць не знаю, але наразі мати виглядає не найкраще.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:10 Ответить
Ви такий політкоректний... А вона вже мріяла щоб його закатували і отримала б тоді ще 12 мільйонів...
15.04.2026 10:32 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:32 Ответить
Можливо. Але й позиватись до суду на свої матір, навіть якщо вона стерва
15.04.2026 10:35 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:35 Ответить
... але й повернувшись з полону не мати грошей навіть на реабілітацію?
15.04.2026 10:39 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:39 Ответить
Чому ні? Вона зрадила свого сина. Яка ж вона "мати"?
15.04.2026 10:45 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:45 Ответить
Про нього сюжет навіть був на телебаченні...вона його навіть виписала з дому...
15.04.2026 11:12 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:12 Ответить
Файна мама
показать весь комментарий
15.04.2026 10:12 Ответить
Знайдіть десять відмінностей між кацапами і мудрим нарітом .Схоже адін народ.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:13 Ответить
Якщо військовослужбовець в полоні і є цьому підтвердження виплати повинні акумулюватись на його рахунку, а якщо у нього є неповнолітні діти, діти які навчаються то частина цих коштів повинні використовуватись цільовим призначенням на дітей.
15.04.2026 10:15 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:15 Ответить
Найкраще, щоб кожен заздалегідь самостійно вказав у письмовій формі, що робити з цими виплатами. А також у разі його загибелі

І всі спірні питання будуть вирішені одразу
показать весь комментарий
15.04.2026 10:22 Ответить
На мою думку не треба цього робити бо це буде виглядати як заповіт. Це треба зробити на рівні Закону, і прописано так, щоб не давало приводу для двозначних трактувань як зараз в Конституції про воєнний стан та вибори. Писали Конституцію, а ці моменти написали так, що тепер ніхто не знає що робити. І починається каруселі, одні думають так, а інші так. Ну кому як вигідно. А Конституційний суд, який може теж трактувати по своєму заблокований. І тепер маємо те що маємо.
15.04.2026 10:29 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:29 Ответить
Немає святих. Всі святі на небі, на землі лишилися грішники
15.04.2026 10:15 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:15 Ответить
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=907 Кайдашева сім'я
15.04.2026 10:16 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:16 Ответить
Тобто, родини тих хто перебуває в полоні, отримують 100 000+ в місяць. Всі отримують?
15.04.2026 10:16 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:16 Ответить
Що це за мати, що сину доводиться звертатися до суду з позовом на неї?
15.04.2026 10:18 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:18 Ответить
А ви думаєте шо всі святі?виродків нажаль і в нас повно ...вони ж нікуди не ділися...
15.04.2026 11:14 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:14 Ответить
Дивна історія. Зазвичай синочки відбирають останнє у матерів, а тут мати у сина. Мабуть спрацювала навипередки, бо знала щось.
15.04.2026 10:28 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 10:28 Ответить
Така мати, це повний пісець
показать весь комментарий
15.04.2026 10:35 Ответить
Гидка історія,їх дуже багато.Матері судяться з невістками,і навпаки.Знаходяться позашлюбні діти,зниклі батьки і матері,далекі родичі і т.д.Всі хочуть урвать грошей з живих і загиблих солдат.
15.04.2026 11:08 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026
 
 