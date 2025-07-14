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Новости Финансовые мошенничества Выплаты военным
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Вымогали "откаты" с выплат семьям погибших военных: в Запорожье разоблачена супружеская пара, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили в Запорожье супругов, которые организовали схему вымогательства денег у семей погибших воинов ВСУ в обмен на оформление государственных выплат.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В Запорожье раскрыли схему "відкатів" з виплат родинам загиблих ЗСУ

Как отмечается, фигуранты требовали 50% от единовременного пособия из бюджета, а также часть ежемесячных выплат, гарантированных семьям погибших. Одной из жертв стала жена военнослужащего 66-й ОМБр, который погиб на Покровском направлении.

По данным следствия, схему организовали бывший военный - основатель ОО на Полтавщине - и его жена, которая работала в отделе психологической поддержки ТЦК в Запорожье. Она передавала ему данные о родственниках погибших, а он, прикрываясь связями в военном командовании, требовал деньги, угрожая препятствиями в оформлении документов.

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В Запорожье раскрыли схему "відкатів" з виплат родинам загиблих ЗСУ

Злоумышленника задержали во время получения "отката" на банковскую карточку. Во время обысков изъяли почти 50 тысяч долларов и данные еще 19 семей погибших воинов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УКУ. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

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выплаты (668) СБУ (20180) Запорожская область (3305)


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Їбать! Якіж вони трупожери ця сімейка, такіж як і блохаті кацапи.
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14.07.2025 13:14 Ответить
ТЦК!!! РЯТУЙТЕ!!!! ТЦК!!!!!!
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14.07.2025 13:39 Ответить
Тримай посилання блохастий кацапе.
Це певне остання політична форумна платформа у вашому кацапстані на якій більш менш можна побачити настрій ************ громадян блінолопатії.
Завжди коли починаю сумувати відкриваю її і читаю.
Якщо хочете там писати то обмазуйтесь віпіенами.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
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14.07.2025 13:50 Ответить
Якісь, усі ці мародери на крові, усі з «вагітними» кендюхами, що аж на коліна звисають!! Це, щоб їх на обліку тримали, у жіночій консультації?
Повісити таких скотиняк, та і справі кінець, але ж оті «портновські з доброчесністю» у мантіях, щось їм намусолять, за гроші, як і беркутні!!!
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14.07.2025 13:18 Ответить
"...та його дружина, яка працювала у відділі психологічної підтримки ТЦК." Джерело: https://censor.net/ua/p3563145

Оце так "психологічна підтримка"! Традиції совкового чиновництва ("Я тєбя туда нєпасилал") перевершені!
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14.07.2025 13:21 Ответить
і у мене знову питання!!!
до чого тут сбу?
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14.07.2025 13:22 Ответить
Йому "загрожує" тюремний строк, а жінці? Подяка, що мало "злила" чоловіку?
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14.07.2025 13:24 Ответить
Руки рубайте в прямому сенсі слова.Другим неповадно буде.Краще б голови.
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14.07.2025 13:35 Ответить
Без победы над коррупцией, не будет победы на войне! Вот в чём дело.
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14.07.2025 13:39 Ответить
Таких тільки вішати.
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14.07.2025 14:08 Ответить
 
 