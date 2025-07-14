Вымогали "откаты" с выплат семьям погибших военных: в Запорожье разоблачена супружеская пара, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили в Запорожье супругов, которые организовали схему вымогательства денег у семей погибших воинов ВСУ в обмен на оформление государственных выплат.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, фигуранты требовали 50% от единовременного пособия из бюджета, а также часть ежемесячных выплат, гарантированных семьям погибших. Одной из жертв стала жена военнослужащего 66-й ОМБр, который погиб на Покровском направлении.
По данным следствия, схему организовали бывший военный - основатель ОО на Полтавщине - и его жена, которая работала в отделе психологической поддержки ТЦК в Запорожье. Она передавала ему данные о родственниках погибших, а он, прикрываясь связями в военном командовании, требовал деньги, угрожая препятствиями в оформлении документов.
Злоумышленника задержали во время получения "отката" на банковскую карточку. Во время обысков изъяли почти 50 тысяч долларов и данные еще 19 семей погибших воинов.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УКУ. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
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Це певне остання політична форумна платформа у вашому кацапстані на якій більш менш можна побачити настрій ************ громадян блінолопатії.
Завжди коли починаю сумувати відкриваю її і читаю.
Якщо хочете там писати то обмазуйтесь віпіенами.
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Повісити таких скотиняк, та і справі кінець, але ж оті «портновські з доброчесністю» у мантіях, щось їм намусолять, за гроші, як і беркутні!!!
Оце так "психологічна підтримка"! Традиції совкового чиновництва ("Я тєбя туда нєпасилал") перевершені!
до чого тут сбу?