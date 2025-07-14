Задержаны две агентки РФ, которые подожгли автомобиль военного и планировали подорвать судью в Днепре, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. По результатам спецоперации задержаны две агентки российской военной разведки (более известной как "ГРУ"), которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, заказ российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи.













Во внимание агрессора рецидивистки попали через телеграм-каналы, где искали "легких заработков" после выхода на свободу.

Какое задание выполняли предательницы?

Фигурантки получили агентурное задание на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

Чтобы подготовить покушения, агенты "разделились": одна осталась в Полтаве, где начала шпионить за местами работы и проживания потенциальных "целей", другая - выехала с аналогичной целью в Днепр.

По прибытии в областной центр Днепропетровщины одна из агенток получила от куратора координаты СВУ, который был спрятан в багажнике скутера.

"Затем фигурантка припарковала заминированный транспорт возле автомобиля местного судьи, которого оккупанты планировали подорвать с помощью дистанционной активации взрывчатки", - пояснили в СБУ.

Чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта, агент установила напротив "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для российского ГРУ.

Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве.

Установлено, что перед выполнением основных задач фигурантки выполнили "тестовое" - подожгли авто украинского воина.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Что предательницам грозит?

Злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.