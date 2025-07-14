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Затримано двох агенток РФ, які підпалили авто військового та планували підірвати суддю у Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. За результатами спецоперації затримано двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки.

агенти рф
агенти рф
агенти рф
агенти рф
агенти рф
агенти рф

До уваги агресора рецидивістки потрапили через Телеграм-канали, де шукали "легких заробітків" після виходу на волю.

Яке завдання виконували зрадниці?

Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Щоб підготувати замахи, агентки "розділилися": одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних "цілей", інша - виїхала з аналогічною метою до Дніпра.

Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера.

"Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки", - пояснили в СБУ.

Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти "локації" телефонну камеру із віддаленим доступом для російського гру.

Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві.

Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали "тестове" - підпалили авто українського воїна.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Що зрадницям загрожує?

Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Дніпро (3331) Полтава (579) СБУ (13116) теракт (1042) Дніпропетровська область (4007) Полтавська область (1183) Дніпровський район (130) Полтавський район (70)


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Топ коментарі
+9
Чесний суддя? Такого в Україні немає і бути не може. Судова система повністю і остаточно приватизована. Більше того! Якщо раніше суддя просто брав хабарі то зараз він ще й грабує бюджет. Ну от за що в судді пенсія 375 000 гривень на місяць і тотально корумпованій країні? За які на хрін заслуги перед суспільством?
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14.07.2025 10:35 Відповісти
+3
по ходу підари через реєстр вираховують суддів, які розглядають та судять зрадників, колаборантів, диверсантів, от і будуть намагатися їх ліквідувати, залякати, дестабілізувати роботу
перед кацапи оно прокурорів намагалися підірвати
хєрово, бо про більшість цих кацапських цілей інфа у відкритому доступі, млять...
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14.07.2025 10:35 Відповісти
+2
Цілком можливо, що це був (була) єдиний чесний на всю Україну представник Феміди.
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14.07.2025 10:27 Відповісти
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Цілком можливо, що це був (була) єдиний чесний на всю Україну представник Феміди.
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14.07.2025 10:27 Відповісти
Чесний суддя? Такого в Україні немає і бути не може. Судова система повністю і остаточно приватизована. Більше того! Якщо раніше суддя просто брав хабарі то зараз він ще й грабує бюджет. Ну от за що в судді пенсія 375 000 гривень на місяць і тотально корумпованій країні? За які на хрін заслуги перед суспільством?
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14.07.2025 10:35 Відповісти
Чесний суддя, це самий короткий анекдот
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14.07.2025 11:23 Відповісти
Самий короткий кацапською "ананас", Українською мабуть вийде "вонинас".
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14.07.2025 11:34 Відповісти
по ходу підари через реєстр вираховують суддів, які розглядають та судять зрадників, колаборантів, диверсантів, от і будуть намагатися їх ліквідувати, залякати, дестабілізувати роботу
перед кацапи оно прокурорів намагалися підірвати
хєрово, бо про більшість цих кацапських цілей інфа у відкритому доступі, млять...
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14.07.2025 10:35 Відповісти
кацапські підари розширюють спектр гемору для контриків Служби
ну що ж, вдалого полювання!
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14.07.2025 10:33 Відповісти
Абсолютний провал зее-влади по роботі з цим контингентом- зграї наркозалежних(і колдирів) вештаються по прифронтовим містах, ніхто їх не чіпає (ні ТЦК,ні менти,ні місцева влада) , отримують від держави "замісну терапію" (ту ж наркоту)..заробляють барижачи "закладками", обкрадають залишене житло і відверто працюючи на фсб..Для таких покидьків зараз якраз настали золоті часи..
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14.07.2025 10:40 Відповісти
Влада своїх не чіпає. А може і сама задіює))
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14.07.2025 11:11 Відповісти
Крім ниття щось зробив
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14.07.2025 11:24 Відповісти
Авто військового - це занадто!!!
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14.07.2025 11:08 Відповісти
В уранові шахти. Якщо відправляти агентів яких зловили в шахти, можливо і не в уранові, це б було економічно вигідно. За місяць агентів 20 ловлять. Ціла бригада робітників.
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14.07.2025 11:30 Відповісти
 
 