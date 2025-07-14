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Новости Принудительная мобилизация
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Принудительная мобилизация в Луганской области: сообщено о подозрении "военкому ЛНР", - СБУ

СБУ сообщила о подозрении

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю оккупационного "военкомата" в Станице Луганской за организацию насильственной мобилизации на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, житель Луганска перешел на сторону России еще в 2014 году и работал в ряде "военных комиссариатов ЛНР". После полномасштабного вторжения он организовал мобилизацию мужчин призывного возраста, которых после короткого обучения отправляли на штурмы против ВСУ.

Сейчас фигурант возглавляет так называемый "военный комиссариат" в Станице Луганской, продолжает мобилизационные мероприятия и участвует в пропаганде среди школьников.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

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Автор: 

СБУ (20180) мобилизация (2846) Луганская область (6524)


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Топ комментарии
+9
Примусово мобілізують - от же ж суки-звірюки, га?
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14.07.2025 12:40 Ответить
+6
Хаа в унас яка мобілізація??????
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14.07.2025 12:49 Ответить
+5
Напевно десь підгледіли.
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14.07.2025 12:43 Ответить
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Там лісів. Не має. Згадаєм ще Ковпака? І його рйди?
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14.07.2025 12:25 Ответить
Як заціпило, отих московитів-агентів, що заповнили московським лайном, всю мережу в Україні, про «бусифікацію в ТЦК»!
Невже закріпило, цих лайножерів?…. У них норматив від фсбшників, ні дня без лайножерів про Тцк !!!
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14.07.2025 12:30 Ответить
синку що це з тобою? тебе безугла покусала?
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14.07.2025 12:40 Ответить
Часть в Европу свалила - кто через Украину, кто через кацапов. Часть, типо беженцы, осела в Украине.
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14.07.2025 12:47 Ответить
Ага ж, звалили, кретине там першими почали мобку і дозволили звалити лише з мосінкою в руках і стальним шоломом, та не в Європу а на взятя Маріуполя, Авдіївки, Сіверського Донця і тп.
І тепер вони там по посадкам і розваленим містам вже певне догнили.
У и вас блохастих і ждунів на все одне-"Врьоті!"
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14.07.2025 12:57 Ответить
Ну то приезжай та расскажи и покажи как надо, а то не знаем уже что делать без умного совета.
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14.07.2025 13:08 Ответить
Я свої 30 місяців "відтанцював" з березня 2014.
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
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14.07.2025 13:11 Ответить
Тогда другое дело, буду очень внимательно прислушиваться к Вашему мнению и советам.
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14.07.2025 13:17 Ответить
Дяка вам.
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14.07.2025 13:18 Ответить
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14.07.2025 13:54 Ответить
ТЦК!!!! РЯТУЙТЕ!!!! ТЦК!!!!
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14.07.2025 13:55 Ответить
Певне ти тільки що з долбільні.
Срака болить сильно?
Тримай посилання блохастий кацапе.
Це певне остання політична форумна платформа у вашому кацапстані на якій більш менш можна побачити настрій ************ громадян блінолопатії.
Завжди коли починаю сумувати відкриваю її і читаю.
Якщо хочете там писати то обмазуйтесь віпіенами.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
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14.07.2025 13:59 Ответить
Викрадення людини злочин! Викрадення війсковим цивільного-ВІЙСКОВИЙ ЗЛОЧИН що не має терміну давності!
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14.07.2025 12:49 Ответить
Ну яхз просто після цього
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14.07.2025 12:33 Ответить
а ніяк не можна підозри зрадникам оформлювати бімбами чи там кулями?
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14.07.2025 12:39 Ответить
Примусово мобілізують - от же ж суки-звірюки, га?
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14.07.2025 12:40 Ответить
Напевно десь підгледіли.
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14.07.2025 12:43 Ответить
Дивно що оцю падаль не банять.

Орки вже відкрито гатять по ТЦК шахідами а оці борцуни з "незаконною мобілізацією" їм підгавкують в ефірі...
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14.07.2025 13:07 Ответить
Та підгавкуєш лише ти. Невже факт що кацапи гатять по тцк доводить законність бусіфікації?
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14.07.2025 13:20 Ответить
Хаа в унас яка мобілізація??????
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14.07.2025 12:49 Ответить
"Ми не заганяємо людей палками на війну. Ми цивілізована країна." (с) Зє.
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14.07.2025 12:54 Ответить
У кого, "у нас"?
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14.07.2025 13:08 Ответить
 
 