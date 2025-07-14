Принудительная мобилизация в Луганской области: сообщено о подозрении "военкому ЛНР", - СБУ

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю оккупационного "военкомата" в Станице Луганской за организацию насильственной мобилизации на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, житель Луганска перешел на сторону России еще в 2014 году и работал в ряде "военных комиссариатов ЛНР". После полномасштабного вторжения он организовал мобилизацию мужчин призывного возраста, которых после короткого обучения отправляли на штурмы против ВСУ.

Сейчас фигурант возглавляет так называемый "военный комиссариат" в Станице Луганской, продолжает мобилизационные мероприятия и участвует в пропаганде среди школьников.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

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