Принудительная мобилизация в Луганской области: сообщено о подозрении "военкому ЛНР", - СБУ
Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю оккупационного "военкомата" в Станице Луганской за организацию насильственной мобилизации на временно оккупированной территории Луганщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, житель Луганска перешел на сторону России еще в 2014 году и работал в ряде "военных комиссариатов ЛНР". После полномасштабного вторжения он организовал мобилизацию мужчин призывного возраста, которых после короткого обучения отправляли на штурмы против ВСУ.
Сейчас фигурант возглавляет так называемый "военный комиссариат" в Станице Луганской, продолжает мобилизационные мероприятия и участвует в пропаганде среди школьников.
Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
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Невже закріпило, цих лайножерів?…. У них норматив від фсбшників, ні дня без лайножерів про Тцк !!!
І тепер вони там по посадкам і розваленим містам вже певне догнили.
У и вас блохастих і ждунів на все одне-"Врьоті!"
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
Срака болить сильно?
Тримай посилання блохастий кацапе.
Це певне остання політична форумна платформа у вашому кацапстані на якій більш менш можна побачити настрій ************ громадян блінолопатії.
Завжди коли починаю сумувати відкриваю її і читаю.
Якщо хочете там писати то обмазуйтесь віпіенами.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
Орки вже відкрито гатять по ТЦК шахідами а оці борцуни з "незаконною мобілізацією" їм підгавкують в ефірі...