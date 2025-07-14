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Новини Примусова мобілізація
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Примусова мобілізація на Луганщині: повідомлено про підозру "воєнкому ЛНР", - СБУ

СБУ повідомила про підозру

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру очільнику окупаційного "військкомату" в Станиці Луганській за організацію насильницької мобілізації на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, мешканець Луганська перейшов на бік Росії ще у 2014 році та працював у низці "військових комісаріатів лнр". Після повномасштабного вторгнення він організував мобілізацію чоловіків призовного віку, яких після короткого навчання відправляли на штурми проти ЗСУ.

Наразі фігурант очолює так званий "військовий комісаріат" у Станиці Луганській, продовжує мобілізаційні заходи та бере участь у пропаганді серед школярів.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб. 

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Автор: 

СБУ (13116) мобілізація (3158) Луганська область (4907)


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Топ коментарі
+7
Примусово мобілізують - от же ж суки-звірюки, га?
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14.07.2025 12:40 Відповісти
+4
Хаа в унас яка мобілізація??????
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14.07.2025 12:49 Відповісти
+2
Як заціпило, отих московитів-агентів, що заповнили московським лайном, всю мережу в Україні, про «бусифікацію в ТЦК»!
Невже закріпило, цих лайножерів?…. У них норматив від фсбшників, ні дня без лайножерів про Тцк !!!
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14.07.2025 12:30 Відповісти
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Там лісів. Не має. Згадаєм ще Ковпака? І його рйди?
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14.07.2025 12:25 Відповісти
Як заціпило, отих московитів-агентів, що заповнили московським лайном, всю мережу в Україні, про «бусифікацію в ТЦК»!
Невже закріпило, цих лайножерів?…. У них норматив від фсбшників, ні дня без лайножерів про Тцк !!!
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14.07.2025 12:30 Відповісти
синку що це з тобою? тебе безугла покусала?
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14.07.2025 12:40 Відповісти
Часть в Европу свалила - кто через Украину, кто через кацапов. Часть, типо беженцы, осела в Украине.
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14.07.2025 12:47 Відповісти
Ага ж, звалили, кретине там першими почали мобку і дозволили звалити лише з мосінкою в руках і стальним шоломом, та не в Європу а на взятя Маріуполя, Авдіївки, Сіверського Донця і тп.
І тепер вони там по посадкам і розваленим містам вже певне догнили.
У и вас блохастих і ждунів на все одне-"Врьоті!"
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14.07.2025 12:57 Відповісти
Ну то приезжай та расскажи и покажи как надо, а то не знаем уже что делать без умного совета.
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14.07.2025 13:08 Відповісти
Я свої 30 місяців "відтанцював" з березня 2014.
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
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14.07.2025 13:11 Відповісти
Тогда другое дело, буду очень внимательно прислушиваться к Вашему мнению и советам.
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14.07.2025 13:17 Відповісти
Дяка вам.
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14.07.2025 13:18 Відповісти
Викрадення людини злочин! Викрадення війсковим цивільного-ВІЙСКОВИЙ ЗЛОЧИН що не має терміну давності!
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14.07.2025 12:49 Відповісти
Ну яхз просто після цього
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14.07.2025 12:33 Відповісти
а ніяк не можна підозри зрадникам оформлювати бімбами чи там кулями?
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14.07.2025 12:39 Відповісти
Примусово мобілізують - от же ж суки-звірюки, га?
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14.07.2025 12:40 Відповісти
Напевно десь підгледіли.
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14.07.2025 12:43 Відповісти
Дивно що оцю падаль не банять.

Орки вже відкрито гатять по ТЦК шахідами а оці борцуни з "незаконною мобілізацією" їм підгавкують в ефірі...
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14.07.2025 13:07 Відповісти
Та підгавкуєш лише ти. Невже факт що кацапи гатять по тцк доводить законність бусіфікації?
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14.07.2025 13:20 Відповісти
Хаа в унас яка мобілізація??????
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14.07.2025 12:49 Відповісти
"Ми не заганяємо людей палками на війну. Ми цивілізована країна." (с) Зє.
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14.07.2025 12:54 Відповісти
У кого, "у нас"?
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14.07.2025 13:08 Відповісти
 
 