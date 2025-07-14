Примусова мобілізація на Луганщині: повідомлено про підозру "воєнкому ЛНР", - СБУ

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру очільнику окупаційного "військкомату" в Станиці Луганській за організацію насильницької мобілізації на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, мешканець Луганська перейшов на бік Росії ще у 2014 році та працював у низці "військових комісаріатів лнр". Після повномасштабного вторгнення він організував мобілізацію чоловіків призовного віку, яких після короткого навчання відправляли на штурми проти ЗСУ.

Наразі фігурант очолює так званий "військовий комісаріат" у Станиці Луганській, продовжує мобілізаційні заходи та бере участь у пропаганді серед школярів.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

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