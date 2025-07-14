Примусова мобілізація на Луганщині: повідомлено про підозру "воєнкому ЛНР", - СБУ
Служба безпеки України заочно оголосила про підозру очільнику окупаційного "військкомату" в Станиці Луганській за організацію насильницької мобілізації на тимчасово окупованій території Луганщини.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, мешканець Луганська перейшов на бік Росії ще у 2014 році та працював у низці "військових комісаріатів лнр". Після повномасштабного вторгнення він організував мобілізацію чоловіків призовного віку, яких після короткого навчання відправляли на штурми проти ЗСУ.
Наразі фігурант очолює так званий "військовий комісаріат" у Станиці Луганській, продовжує мобілізаційні заходи та бере участь у пропаганді серед школярів.
Йому інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
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Невже закріпило, цих лайножерів?…. У них норматив від фсбшників, ні дня без лайножерів про Тцк !!!
І тепер вони там по посадкам і розваленим містам вже певне догнили.
У и вас блохастих і ждунів на все одне-"Врьоті!"
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
Орки вже відкрито гатять по ТЦК шахідами а оці борцуни з "незаконною мобілізацією" їм підгавкують в ефірі...