На Рівненщині суд зобов’язав матір повернути 3,9 млн грн виплат сина-військового
На Рівненщині суд частково задовольнив позов військовослужбовця до власної матері щодо повернення грошового забезпечення, яке вона отримувала під час його перебування у російському полоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.
Суть справи
22-річний військовий Дмитро перебував у полоні майже три роки. Після повернення та проходження реабілітації він дізнався, що всі виплати за нього отримувала мати.
Коли чоловік звернувся з проханням повернути кошти, вона повідомила, що гроші вже витрачені.
Що вирішив суд
Після кількох місяців розгляду справи Рівненський районний суд ухвалив рішення на користь військового.
Суд зобов’язав жінку повернути сину майже 3 мільйони 900 тисяч гривень. Сума була дещо зменшена через арифметичні уточнення.
Позиції сторін
Військовий наполягав, що ці кошти є його заробітною платою, навіть якщо тимчасово їх виплачували родині.
Зі свого боку мати через адвоката пояснювала, що витратила гроші на побутові потреби, лікування та утримання житла.
Вона також пропонувала часткове повернення коштів, однак такі умови позивача не влаштували.
Що далі
Сторона відповідача розглядає можливість подання апеляції.
Водночас юристи зазначають, що справа може стати показовою для подібних судових процесів у майбутньому, оскільки порушує питання виплат військовополоненим та їхнім родинам.
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