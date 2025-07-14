Вимагали "відкати" з виплат сім’ям загиблих військових: у Запоріжжі викрито подружжя, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція викрили у Запоріжжі подружжя, яке організувало схему вимагання грошей у родин загиблих воїнів ЗСУ в обмін на оформлення державних виплат.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фігуранти вимагали 50% від одноразової допомоги з бюджету, а також частину щомісячних виплат, гарантованих родинам загиблих. Однією з жертв стала дружина військовослужбовця 66-ї ОМБр, який загинув на Покровському напрямку.

За даними слідства, схему організували колишній військовий - засновник ГО на Полтавщині - та його дружина, яка працювала у відділі психологічної підтримки ТЦК у Запоріжжі. Вона передавала йому дані про родичів загиблих, а він, прикриваючись зв’язками у військовому командуванні, вимагав гроші, погрожуючи перешкодами в оформленні документів.

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Зловмисника затримали під час отримання "відкату" на банківську картку. Під час обшуків вилучили майже 50 тисяч доларів і дані ще 19 родин загиблих воїнів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

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