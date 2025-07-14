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Вимагали "відкати" з виплат сім’ям загиблих військових: у Запоріжжі викрито подружжя, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція викрили у Запоріжжі подружжя, яке організувало схему вимагання грошей у родин загиблих воїнів ЗСУ в обмін на оформлення державних виплат.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У Запоріжжі викрили схему "відкатів" з виплат родинам загиблих ЗСУ

Як зазначається, фігуранти вимагали 50% від одноразової допомоги з бюджету, а також частину щомісячних виплат, гарантованих родинам загиблих. Однією з жертв стала дружина військовослужбовця 66-ї ОМБр, який загинув на Покровському напрямку.

За даними слідства, схему організували колишній військовий - засновник ГО на Полтавщині - та його дружина, яка працювала у відділі психологічної підтримки ТЦК у Запоріжжі. Вона передавала йому дані про родичів загиблих, а він, прикриваючись зв’язками у військовому командуванні, вимагав гроші, погрожуючи перешкодами в оформленні документів.

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У Запоріжжі викрили схему "відкатів" з виплат родинам загиблих ЗСУ

Зловмисника затримали під час отримання "відкату" на банківську картку. Під час обшуків вилучили майже 50 тисяч доларів і дані ще 19 родин загиблих воїнів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

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Автор: 

виплати (1083) СБУ (13116) Запорізька область (3837)


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Топ коментарі
+16
Їбать! Якіж вони трупожери ця сімейка, такіж як і блохаті кацапи.
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14.07.2025 13:14 Відповісти
+7
"...та його дружина, яка працювала у відділі психологічної підтримки ТЦК." Джерело: https://censor.net/ua/p3563145

Оце так "психологічна підтримка"! Традиції совкового чиновництва ("Я тєбя туда нєпасилал") перевершені!
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14.07.2025 13:21 Відповісти
+5
Руки рубайте в прямому сенсі слова.Другим неповадно буде.Краще б голови.
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14.07.2025 13:35 Відповісти
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Їбать! Якіж вони трупожери ця сімейка, такіж як і блохаті кацапи.
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14.07.2025 13:14 Відповісти
ТЦК!!! РЯТУЙТЕ!!!! ТЦК!!!!!!
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14.07.2025 13:39 Відповісти
Тримай посилання блохастий кацапе.
Це певне остання політична форумна платформа у вашому кацапстані на якій більш менш можна побачити настрій ************ громадян блінолопатії.
Завжди коли починаю сумувати відкриваю її і читаю.
Якщо хочете там писати то обмазуйтесь віпіенами.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
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14.07.2025 13:50 Відповісти
Якісь, усі ці мародери на крові, усі з «вагітними» кендюхами, що аж на коліна звисають!! Це, щоб їх на обліку тримали, у жіночій консультації?
Повісити таких скотиняк, та і справі кінець, але ж оті «портновські з доброчесністю» у мантіях, щось їм намусолять, за гроші, як і беркутні!!!
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14.07.2025 13:18 Відповісти
"...та його дружина, яка працювала у відділі психологічної підтримки ТЦК." Джерело: https://censor.net/ua/p3563145

Оце так "психологічна підтримка"! Традиції совкового чиновництва ("Я тєбя туда нєпасилал") перевершені!
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14.07.2025 13:21 Відповісти
і у мене знову питання!!!
до чого тут сбу?
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14.07.2025 13:22 Відповісти
Йому "загрожує" тюремний строк, а жінці? Подяка, що мало "злила" чоловіку?
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14.07.2025 13:24 Відповісти
Руки рубайте в прямому сенсі слова.Другим неповадно буде.Краще б голови.
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14.07.2025 13:35 Відповісти
Без победы над коррупцией, не будет победы на войне! Вот в чём дело.
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14.07.2025 13:39 Відповісти
Таких тільки вішати.
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14.07.2025 14:08 Відповісти
******
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14.07.2025 14:12 Відповісти
А они скорее всего русскоязычные, твари..
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14.07.2025 14:27 Відповісти
Всю сімейку під конфіскацію.
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14.07.2025 14:36 Відповісти
 
 