Пока сын был в плену: в Ривненской области мать получила и потратила более 4 млн грн военного

В Ривненской области продолжается судебное разбирательство по делу о выплатах военнослужащему на сумму более 4 млн грн, которые во время его пребывания в плену получала и теперь не хочет возвращать его мать.

20 марта во время судебного заседания адвокат женщины заявила о намерении заключить мировое соглашение о возврате средств.

Речь идет о военном Дмитрии Панчуке, который находился в российском плену около трех лет. За это время, по данным сторон, ему ежемесячно начисляли примерно 120 тысяч гривен денежного обеспечения, которое получала его мать Людмила Панчук.

По словам военного, после возвращения он рассчитывал использовать эти средства, однако выяснил, что их нет.

"Финчасть сообщила мне, что все выплаты получала моя мать", – отметил он в суде.

Женщина в письменном заявлении сообщила, что получала средства на законных основаниях. Она также сообщила о готовности вернуть деньги, в частности частично за счет займа, и выразила надежду на урегулирование ситуации как семейного конфликта.

Что известно о суде

На заседании стороны были представлены адвокатами. Адвокат матери Алла Филатова заявила, что рассмотрение дела невозможно без надлежащих документов о представительстве истца, и подчеркнула возможность примирения.

В то же время адвокат военного Василий Харчук отметил, что все необходимые документы имеются и могут быть предоставлены для переговоров о мировом соглашении.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела. Следующее заседание назначено на 3 апреля.

По словам стороны истца, заявления о возможном примирении звучали только во время судебного процесса, а после заседания никаких конкретных предложений о возврате средств не поступало.

Контекст

Как сообщали местные СМИ ранее, 22-летний военный подписал контракт еще до полномасштабного вторжения и попал в плен в начале войны. После освобождения он выяснил, что выплаты, которые государство осуществляло во время его пребывания в плену, были потрачены.

По словам военного, попытки урегулировать ситуацию вне суда результата не дали, после чего он обратился в суд.

