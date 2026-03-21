Поки син був у полоні: на Рівненщині мати отримала і витратила понад 4 млн грн військового

У Рівненській області триває судовий розгляд справи щодо понад 4 млн грн виплат військовослужбовцю, які під час його перебування у полоні отримувала і тепер не хоче повертати мати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 Рівне".

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20 березня під час судового засідання адвокатка жінки заявила про намір укласти мирову угоду щодо повернення коштів.

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Подробиці

Йдеться про військового Дмитра Панчука, який перебував у російському полоні близько трьох років. За цей час, за даними сторін, йому щомісяця нараховували приблизно 120 тисяч гривень грошового забезпечення, яке отримувала його мати Людмила Панчук.

За словами військового, після повернення він розраховував використати ці кошти, однак з’ясував, що їх немає.

"Фінчастина мені повідомила, що всі виплати отримувала моя мати", – зазначив він у суді.

Жінка у письмовій позиції заявила, що отримувала кошти на законних підставах. Вона також повідомила про готовність повернути гроші, зокрема частково за рахунок позики, та висловила сподівання на врегулювання ситуації як сімейного конфлікту.

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Що відомо про суд

На засіданні сторони були представлені адвокатами. Захисниця матері Алла Філатова заявила, що розгляд справи неможливий без належних документів щодо представництва позивача та наголосила на можливості примирення.

Водночас адвокат військового Василь Харчук зазначив, що всі необхідні документи наявні та можуть бути надані для переговорів щодо мирової угоди.

Суд оголосив перерву у розгляді справи. Наступне засідання призначене на 3 квітня.

За словами сторони позивача, заяви про можливе примирення лунали лише під час судового процесу, а після засідання жодних конкретних пропозицій щодо повернення коштів не надходило.

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Контекст

Як повідомляли місцеві ЗМІ раніше, 22-річний військовий підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення і потрапив у полон на початку війни. Після звільнення він з’ясував, що виплати, які держава здійснювала під час його перебування у полоні, були витрачені.

За словами військового, спроби врегулювати ситуацію поза судом результату не дали, після чого він звернувся до суду.

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