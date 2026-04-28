У Житомирі ветеран звинуватив ексдружину-поліцейську у привласненні 4 млн грн і житла, - ЗМІ
У Житомирі колишній військовополонений Олександр Плотіцин заявив, що його ексдружина, яка працює в поліції, могла привласнити його державні виплати та незаконно переоформити житло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання "Житомир-online".
Суть звинувачень
За словами ветерана, під час його перебування в російському полоні колишня дружина отримала всі належні йому державні виплати – близько 4 млн грн.
Також він стверджує, що його квартиру без його відома переоформили на колишню тещу.
Інші претензії
Плотіцин заявляє про перешкоджання у спілкуванні з дітьми, вимоги сплачувати аліменти, психологічний тиск, подання проти нього заяв до поліції, зокрема про нібито погрози.
За його словами, частина звинувачень є безпідставною, оскільки в цей час він перебував на службі.
Суд і розслідування
Судове засідання щодо відчуження житла призначене на 30 квітня.
Ветеран вважає, що в ситуації можуть бути ознаки зловживання службовим становищем.
Офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо цих звинувачень наразі немає.
І саме з полоненими.
Це не чвари, це реальність длч багатьох !! І далі буде, нажаль