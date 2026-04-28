У Житомирі ветеран звинуватив ексдружину-поліцейську у привласненні 4 млн грн і житла, - ЗМІ

У Житомирі колишній військовополонений Олександр Плотіцин заявив, що його ексдружина, яка працює в поліції, могла привласнити його державні виплати та незаконно переоформити житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання "Житомир-online".

Суть звинувачень

За словами ветерана, під час його перебування в російському полоні колишня дружина отримала всі належні йому державні виплати – близько 4 млн грн.

Також він стверджує, що його квартиру без його відома переоформили на колишню тещу.

Інші претензії

Плотіцин заявляє про перешкоджання у спілкуванні з дітьми, вимоги сплачувати аліменти, психологічний тиск, подання проти нього заяв до поліції, зокрема про нібито погрози.

За його словами, частина звинувачень є безпідставною, оскільки в цей час він перебував на службі.

Суд і розслідування

Судове засідання щодо відчуження житла призначене на 30 квітня.

Ветеран вважає, що в ситуації можуть бути ознаки зловживання службовим становищем.

Офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо цих звинувачень наразі немає.

