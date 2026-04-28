У Житомирі ветеран звинуватив ексдружину-поліцейську у привласненні 4 млн грн і житла, - ЗМІ

У Житомирі колишній військовополонений звинуватив дружину у привласненні 4 млн грн та квартири

У Житомирі колишній військовополонений Олександр Плотіцин заявив, що його ексдружина, яка працює в поліції, могла привласнити його державні виплати та незаконно переоформити житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання "Житомир-online".

Суть звинувачень

За словами ветерана, під час його перебування в російському полоні колишня дружина отримала всі належні йому державні виплати – близько 4 млн грн.

Також він стверджує, що його квартиру без його відома переоформили на колишню тещу.

Інші претензії

Плотіцин заявляє про перешкоджання у спілкуванні з дітьми, вимоги сплачувати аліменти, психологічний тиск, подання проти нього заяв до поліції, зокрема про нібито погрози.

За його словами, частина звинувачень є безпідставною, оскільки в цей час він перебував на службі.

Суд і розслідування

Судове засідання щодо відчуження житла призначене на 30 квітня.

Ветеран вважає, що в ситуації можуть бути ознаки зловживання службовим становищем.

Офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо цих звинувачень наразі немає.

+20
Краще б на проститутці одружився.
28.04.2026 19:37 Відповісти
+16
деяким бабам ця війна просто за щастя! до війни були НІХТО а зараз поставали мільйонерами!
28.04.2026 19:41 Відповісти
+16
Ну да. Якщо губате, накачане філерами, з накладними віями і кігтями - не чекайте неземної любові
28.04.2026 19:41 Відповісти
Опа! Знову Житомир рулить! То вибухи, то колаборанти з комуняками, то Союз радянских оіцерів (проросійська вата піднімає голову), а це вже - поліцейські шахраї! Класс!!
28.04.2026 19:33 Відповісти
Стефанчуки і зеленський з свириденко, разом з суддівським від портнова, глибоко таким вчинком жінки СТУРБОВАНІ???
28.04.2026 20:12 Відповісти
Цука, бачили очі що купували, їж не подавися.
28.04.2026 19:33 Відповісти
28.04.2026 19:41 Відповісти
А якщо ні то чекати?
28.04.2026 21:58 Відповісти
Мусорів хороших не буває.
28.04.2026 20:04 Відповісти
А твій родич, як же ж ??
28.04.2026 20:22 Відповісти
"И жили они долго и счастливо"(с).
28.04.2026 19:35 Відповісти
28.04.2026 19:37 Відповісти
Плюсы в одну колонку, минусы в другую).
28.04.2026 19:40 Відповісти
Принаймі ніколи не збреше, що ти у неї перший. )
28.04.2026 20:00 Відповісти
ти впевнений, що не шльондра?
28.04.2026 19:48 Відповісти
Тю... Це теж саме.
28.04.2026 20:11 Відповісти
Проститутка - це коли за гроші, а якщо просто так, то це здоровий прояв жіночої сексуальності. )
28.04.2026 20:15 Відповісти
а ця за шо ?
28.04.2026 20:30 Відповісти
Сама страшна форма проституції це "сімейна".
28.04.2026 20:45 Відповісти
на сьогодні чоловікам краще вобще не женитися . 90% бабець пішов стрьомний , на думці тільки гроши та як би губи накачати іта і там та в чоловіка все віджати. тільки громадянський брак. щось не так педеля під сраку нехай ****** у вільне плавання.
28.04.2026 20:43 Відповісти
Для цього існує шлюбний контракт
28.04.2026 20:48 Відповісти
це в цивілізованих країнах
28.04.2026 22:05 Відповісти
Потаскунів взагалі чоловіками не вважаю. Закомплексовані сцикуни не здатні приймати будь яку форму відповідальності за власні вчинки. Такі завжди перекладають на когось свої пройоби і звинувачують весь світ в проблемах які самі собі створили. Ну от що можна "віджати" у чоловіка який заробив чесною працею і у якого в голові порядок? Обирає завжди тільки жінка, а чоловік обирає лише серед тих жінок які його вже обрали. Якщо до тебе липне лайно, то поглянь в дзеркало і задайся простим питанням "чому?".
28.04.2026 20:53 Відповісти
Это ты так говоришь потому что дочки у тебя, которые с твоего благословения делают что хотят кроме как беременеют.
И с чего ты взял что этот солдат " потаскун'' , ты с ним руд соли съел, и что вообще это слово означает для мужчины.
28.04.2026 21:44 Відповісти
Так. Ви праві. Я не хочу щоб мої дочки народжували під час війни, бо на власній шкурі знаю що таке коли батька немає в хаті, а жити жінці з дитиною потрібно на одну зарплату. Час від часу зявляються якісь пацанчики які мріють заволодіти нерухомістю, але я доступно натякаю що все перейде по заповіту в руки дочок після моєї смерті і урвати їм від цього навіть шматочок їм впри розлученні не вдасться. Дочки закінчили навчання. Працюють. Непогано заробляють. А заміж виходити? А за кого? За ухилянтів западло. За бійців щоб стати вдовами? Теж не правильно. От і чекаємо закінчення війни. Час ще є. Років десять принаймні. А "потаскуни" це такі класні пацанчики-ухилянти які перестрибують з ліжка в ліжко. З ними добре трахатись і ділити рахунок навпіл, але мати такого чоловіка не варто. Не надійні і безвідповідальні егоїсти. Живуть одним днем. І це видно відразу. Ми з дружиною разом вже 40 років. Спершу дім, карєра, заробіток і лише потім діти. Все встигли.
29.04.2026 00:12 Відповісти
Тобто вже давно за 20 і ще 10 років трахатись с потаскунами а потім вже заміж? Це серьозно взагалі? Зят'їв будете на Аліекспресс замовлювати? Ну якщо молодому буде 50 і без грошей можна повірити, а якщо 40 і с принаймні з середньою зарплатою і квартирою то пану вже доведеться свою нерухомість на весілля дарити, до смерті чекати не будуть
29.04.2026 00:32 Відповісти
Дочки не вважають за потрібне представляти своїх бойфрендів і тому роблю висновок що це тимчасові стосунки. Нікому нічого дарувати я не буду. Подарунки діляться. Спадок ні. Дочки молоді, мають високий IQ. Здатні приймати самостійні рішення і вести свої справи. Ми не пхаємо носа в те що не просять, а вони розповідають те що вважають потрібним, тобто майже нічого. І так має бути. Вони живуть своє життя, обирають і вигрібають наслідки. Це правильно.
29.04.2026 00:48 Відповісти
Ні, це неправильно. Навіть тварини вчать своїх маленьких як не потрапляти в халепи , передають свій опит наступному поколінню. І ви і ваша дружина прекрасно знаєте яку ціну вони заплатять за свої багаторічні пригоди з " потаскунами". Але ж винуваті в вас чоловіки які не хочуть брати відповідальність і оплачувати життя молодих жінок які '' шукають себе і чогось справжнього" , за яких ви самі не взмозі відповісти.
29.04.2026 09:42 Відповісти
давай давай ! успіху! ти по ходу ще молодий та глупий . коли будуть ділити адвокати жінки твоє майно яке ти "сам нажив " подивись на себе в дзеркало. в житті воно усіляк буває )
28.04.2026 22:03 Відповісти
Я розумний. Свої кошти я інвестував в добробут своїх батьків. Врешті все що я інвестував я отримав як спадок. А спадок, як відомо, не ділиться з дружиною в разі розлучення. Звідси, я був хорошим сином для своїх батьків і надійним чоловіком для своєї дружини, з якою ми разом вже 40 років. Живемо в будинку дружини, який я перебудав на дві половини і вона теж є повною власницею і спадкоємцем своїх батьків. Діти працюють і навіть допомагають. Дочки живуть з пацанчиками окремо. Заміж не збираються. Народжувати під час війни теж. Зосереджені на карєрах і пошуках "чогось і когось справжнього". Подорожують інабираються вражень та спогадів. І, заєш, я собі в дзеркалі подобаюсь, бо ніколи не приймав участі в якомусь бруді і уникав мати справу з поганими людьми.
29.04.2026 00:26 Відповісти
в добробут своїх батьків це розумне ,рішення. я зробив так само
29.04.2026 07:55 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 "нєсьош хххуцню"
29.04.2026 04:48 Відповісти
Схоже він на ній і одружився.
28.04.2026 22:44 Відповісти
Новина, як із расії...
28.04.2026 19:39 Відповісти
це фігня,про реальний трешак тут не пишуть
28.04.2026 19:44 Відповісти
І: «вороги чоловікові - домашні його!» Матвія 10:36.
28.04.2026 19:39 Відповісти
Деякі українки ще ті сучища
28.04.2026 19:40 Відповісти
З часів петра першого Україну намагалися зкацапити особливо у часи совку, тому то не Українки, а залишки потомків совкодрочерів, опущених кагебешників, які скоріше всього прибули з під.дорашки чи бульбаленду яких за майже 36 років Незалежності нажаль ще не добили
28.04.2026 19:51 Відповісти
А ти не знала ?
28.04.2026 20:01 Відповісти
- Девушка, вы учитесь?
- Нет, я уже умею.
28.04.2026 20:02 Відповісти
28.04.2026 19:41 Відповісти
"деяким" ?? Ця тема ще розквітне після війни.
28.04.2026 20:23 Відповісти
Це чудовищноє нєдорозумєніє не може співробітниця так вчинити, ще подасть у суд за наклеп.
28.04.2026 19:51 Відповісти
Дружина кацапка? Якщо так то все ясно - сам винен.
28.04.2026 20:13 Відповісти
Докотились --на цензорі обговорюємо сімейні чвари Фу гидко навіть читати коментарі
28.04.2026 20:20 Відповісти
То чого читали?)
28.04.2026 20:23 Відповісти
За останні 2 -3 неділі мені попадалось подібне у тернеті вже втретє.
І саме з полоненими.
28.04.2026 20:25 Відповісти
Великі гроші вони дурні. Завжди.
28.04.2026 21:47 Відповісти
Вчити оленів треба, щоб на прикладах старших думали!!!
Це не чвари, це реальність длч багатьох !! І далі буде, нажаль
29.04.2026 04:51 Відповісти
Люди з совістю і емпатією в поліцію не влаштовуються.
28.04.2026 20:26 Відповісти
Відома подібна ситуація, де "подібна жінка" сказала чоловікові: " настоящие мужчиньі с войньі не возвращаються"
28.04.2026 20:34 Відповісти
Платити ( ці великі і дурні гроші, якщо вони взагалі є) треба діючим солдатам і інвалідам війни , а ні " членам їх родин''. Це в першу чергу стосується 15ті мільйонів. Впевнен що можна збільшити зарплати принаймні вдвічі -втричи, а пенсії в 5-6 разів за ість того щоб отака шльондра як у цієї статті купила собі квартиру в Іспанії.
28.04.2026 21:55 Відповісти
 
 