УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14100 відвідувачів онлайн
Новини Виплати військовим
8 860 87

Дружина військового з Чернігівщини, який був у полоні, отримала 2,5 млн грн виплат і розлучилася з ним без його відома, - ЗМІ

Дружина військового з Чернігівщини отримала 2,5 млн грн виплат

Український військовослужбовець Олександр Скалацький з Чернігівщини після звільнення з російського полону дізнався, що його дружина без його відома оформила розлучення та отримала близько 2,5 млн грн грошового забезпечення, яке нараховувалося під час його перебування в неволі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", після потрапляння військового в полон його дружина отримувала 100% грошового забезпечення чоловіка. Після змін у законодавстві вона мала право на 50% виплат, однак до цього часу, за словами військового, встигла розлучитися з ним, не повідомивши про це ні його, ні військову частину.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Скалацького, після повернення з полону він також дізнався, що колишня дружина подала на аліменти.

"Коли я повернувся з полону, моя колишня дружина ще й подала на аліменти. В мене третя група інвалідності. Я живу на пенсію і виплачую аліменти", – розповів військовий.

Крім того, за словами бійця, жінка отримала доступ до його банківських рахунків, які були відкриті ще до полону. Він стверджує, що вона відновила його SIM-картку та через мобільний банкінг переказала собі понад 70 тис. грн.

Наразі військовий звернувся до правоохоронців. За його словами, відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Також він планує звернутися до суду для захисту своїх прав.

Також читайте: У Житомирі ветеран звинуватив ексдружину-поліцейську у привласненні 4 млн грн і житла, - ЗМІ

Автор: 

виплати (964) шахрайство (1063) розлучення (31) полонені (2509) Чернігівська область (1408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Захистив сім'ю, а сім'я його кинула
показати весь коментар
10.08.2026 16:40 Відповісти
+11
Дівчина питає хлопця - звідки в тебе кільце на пальці? - ти ж казав шо неодружений? - відкрию тобі страшну таємницю - мене дитиною спіймали орнітологи
показати весь коментар
10.08.2026 16:47 Відповісти
+10
Смішний ти і наївний. Ніколи чоловік не доб'ється сумісної опіки над дітьми. Зараз баба завиє на все село, збіжаться родичі, сусіди, плакальщиці із манікюрногосалону і почнуть волати що баба свята а чоловік не такий як треба. А ще суд направить на психіатричну експертизу чоловіка на стан його психічного здоров'я. А психічне здоров'я у повернувшихся з війни чи тим більше з полону не мені розказувати яке. Хоч бі в суді за ножа не схватився коли баби почнуть його обсирати. Ось догадайся яке рішення суд видасть
показати весь коментар
10.08.2026 16:58 Відповісти

Завантаження...

 
 