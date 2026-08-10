Дружина військового з Чернігівщини, який був у полоні, отримала 2,5 млн грн виплат і розлучилася з ним без його відома, - ЗМІ

Український військовослужбовець Олександр Скалацький з Чернігівщини після звільнення з російського полону дізнався, що його дружина без його відома оформила розлучення та отримала близько 2,5 млн грн грошового забезпечення, яке нараховувалося під час його перебування в неволі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", після потрапляння військового в полон його дружина отримувала 100% грошового забезпечення чоловіка. Після змін у законодавстві вона мала право на 50% виплат, однак до цього часу, за словами військового, встигла розлучитися з ним, не повідомивши про це ні його, ні військову частину.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Скалацького, після повернення з полону він також дізнався, що колишня дружина подала на аліменти.

"Коли я повернувся з полону, моя колишня дружина ще й подала на аліменти. В мене третя група інвалідності. Я живу на пенсію і виплачую аліменти", – розповів військовий.

Крім того, за словами бійця, жінка отримала доступ до його банківських рахунків, які були відкриті ще до полону. Він стверджує, що вона відновила його SIM-картку та через мобільний банкінг переказала собі понад 70 тис. грн.

Наразі військовий звернувся до правоохоронців. За його словами, відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Також він планує звернутися до суду для захисту своїх прав.

Також читайте: У Житомирі ветеран звинуватив ексдружину-поліцейську у привласненні 4 млн грн і житла, - ЗМІ