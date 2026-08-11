Сибига призвал обеспечить международный доступ к местам содержания украинцев в России: пытки и насилие являются частью политики РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал обеспечить реальный доступ международных механизмов мониторинга к местам содержания украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети X по итогам заседания Совета Безопасности ООН в формате Аррии, посвященного украинцам в российском плену.
Сибига заявил о системных нарушениях со стороны России
В ходе заседания прозвучали показания непосредственных очевидцев об условиях содержания украинцев.
Сибига отметил, что они подтверждают данные, которые на протяжении многих лет документируют механизмы ООН и независимые международные эксперты.
Он подчеркнул, что пытки, сексуальное насилие, жестокое и унизительное обращение, насильственные исчезновения, произвольные задержания и показательные судебные процессы не являются единичными случаями. "Они являются частью системной политики, которую проводит Россия", — написал Сибига.
Министр также обратил внимание на то, что международные механизмы не имеют надлежащего доступа к местам содержания украинцев. В частности, речь идет о территориях Украины, временно оккупированных Россией.
Отдельно Сибига подчеркнул ситуацию с пропавшими без вести украинцами. По его словам, часть из них на самом деле может находиться в плену.
Также министр упомянул об украинцах, которые остаются в заключении с начала российской агрессии в 2014 году.
Украина призвала усилить давление на Россию
Он призвал усилить давление на Россию и обеспечить доступ международных механизмов мониторинга к местам содержания украинцев.
"Ответственность должна сопровождаться документированием. Мы должны усилить давление на Россию, обеспечить реальный доступ для международных механизмов мониторинга, активизировать усилия по возвращению домой всех украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, а также обеспечить правосудие для каждой жертвы", — подчеркнул министр.
Сибига поблагодарил Латвию и Великобританию за созыв заседания Совета Безопасности ООН в формате "Аррии", а также всех партнеров, которые продолжают поддерживать Украину.
Министр заявил, что Украина продолжит работать в рамках ООН и за ее пределами, пока все украинцы, находящиеся в российском плену, не будут освобождены, а виновные не будут привлечены к ответственности.
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