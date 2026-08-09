Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ о жертвах среди детей в РФ и Украине: "Создает ложное впечатление равнозначности между агрессором и жертвой"
Исполняющий обязанности министра Андрей Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ "о сообщениях о погибших и раненых детях в результате атак в Российской Федерации и Украине". Он подчеркнул, что в своем заявлении ЮНИСЕФ упустил ключевой момент: все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Крайне прискорбно, что в своем заявлении от 4 августа ЮНИСЕФ упустил ключевой момент: все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины. Предоставляя информацию об этих жертвах без этого принципиально важного контекста, ЮНИСЕФ создает ложное впечатление равнозначности между агрессором и жертвой", — заявил и.о. министра иностранных дел.
Кроме того, Сибига отметил, что в заявлении ЮНИСЕФ отсутствует элементарная проверка фактов.
"В ней не упоминается, что жертвы в Краснодаре в России стали следствием падения беспилотника, который, по сообщениям, был перехвачен российской противовоздушной обороной. Также ЮНИСЕФ не проверил информацию о жертвах в Украине: в Днепропетровской области погибли семеро, а не трое детей из одной семьи. А вчера Россия убила еще одного невинного украинского ребенка – трехлетнего мальчика в Киевской области", – отметил Сибига.
Дипломат добавил, что речь идет о военных преступлениях России.
"Мы призываем ЮНИСЕФ осудить эти ужасные преступления и призвать Россию прекратить убивать невинных украинских детей", — заявил Сибига.
Заявление ЮНИСЕФ
4 августа в ЮНИСЕФ опубликовали заявление, в котором сообщили о жертвах среди детей в РФ и Украине.
В частности, ЮНИСЕФ сообщил, что в Украине в результате атак за последние семь дней погибли по меньшей мере шестеро детей: восьмилетний мальчик, а также по меньшей мере трое детей, убитых вместе со всей семьей в Днепропетровской области, и две девочки — 5 и 10 лет — в Сумской области. В сообщении также говорится, что за этот же период ранения получили не менее 19 детей.
Кроме того, в заявлении ЮНИСЕФ упоминаются жертвы и пострадавшие среди детей в Белгородской области и Краснодарском крае РФ.
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За майже 13-ть років війни зараз вперше почув, що ця "організація" існує. Тьфу!!!