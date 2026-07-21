Россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ: уничтожено более 106 тысяч гуманитарных грузов для детей. ФОТО
Российские войска нанесли удар по складу ЮНИСЕФ, где хранилась гуманитарная помощь для украинских детей и семей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Удар по помощи для детей
По словам омбудсмена, атака была направлена не только на гражданскую инфраструктуру, но и на международную гуманитарную миссию, которая ежедневно оказывает поддержку пострадавшим.
Вследствие удара уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарной помощи. Общая стоимость потерь составляет почти 3,9 млн долларов. Среди уничтоженного — генераторы, питьевая вода, гигиенические наборы и другие необходимые вещи.
"На счету государства-агрессора еще один удар по гуманитарной миссии, которая ежедневно спасает жизни людей", — отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что ЮНИСЕФ является многолетним партнером, который помогает украинским детям и семьям.
Потери среди детей растут
Дмитрий Лубинец отметил, что Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и наносить ущерб мирному населению.
По данным ЮНИСЕФ, только за прошедшую неделю погибли двое детей, еще как минимум 50 получили ранения. В июне зафиксировано наибольшее количество погибших детей за месяц с 2022 года — семь погибших и 116 раненых.
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