Росія вдарила по складу ЮНІСЕФ: знищено понад 106 тисяч гуманітарних вантажів для дітей. ФОТО

Російські війська завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей і сімей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Телеграмі.

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Удар по допомозі для дітей

За словами омбудсмена, атака була спрямована не лише по цивільній інфраструктурі, а й по міжнародній гуманітарній місії, яка щодня підтримує постраждалих.

Унаслідок удару знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарної допомоги. Загальна вартість втрат становить майже 3,9 млн доларів. Серед знищеного — генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші необхідні речі.

"На рахунку держави агресора ще один удар по гуманітарній місії яка щодня рятує життя людей", зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що ЮНІСЕФ є багаторічним партнером, який допомагає українським дітям і родинам.

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Втрати серед дітей зростають

Дмитро Лубінець зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та завдавати шкоди мирному населенню.

За даними ЮНІСЕФ, лише за минулий тиждень загинули двоє дітей, ще щонайменше 50 отримали поранення. У червні зафіксовано найбільшу кількість загиблих дітей за місяць із 2022 року — семеро загиблих і 116 поранених.