Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про жертви серед дітей у РФ та Україні: "Створює хибне враження рівнозначності між агресором і жертвою"

Виконувач обов'язків міністра Андрій Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ "щодо повідомлень про загиблих і поранених дітей унаслідок атак у Російській Федерації та Україні". Він наголосив, що у своїй заяві ЮНІСЕФ упустив ключовий момент: усі ці смерті дітей є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Вкрай прикро, що у своїй заяві від 4 серпня UNICEF упустив ключовий момент: усі ці смерті дітей є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. Подаючи інформацію про ці жертви без цього принципово важливого контексту, ЮНІСЕФ створює хибне враження рівнозначності між агресором і жертвою",- заявив в.о. міністра закордонних справ.

Крім того, Сибіга зазначив, що у заяві ЮНІСЕФ бракує базової перевірки фактів.

"У ній не згадується, що жертви у Краснодарі в Росії стали наслідком падіння безпілотника, який, за повідомленнями, був перехоплений російською протиповітряною обороною. Також ЮНІСЕФ не перевірив інформацію про жертви в Україні: у Дніпропетровській області загинули семеро, а не троє дітей з однієї родини. А вчора Росія вбила ще одну невинну українську дитину – трирічного хлопчика на Київщині",- зауважив Сибіга.

Дипломат додав, що йдеться про воєнні злочини Росії.

"Ми закликаємо ЮНІСЕФ засудити ці жахливі злочини та закликати Росію припинити вбивати невинних українських дітей",- заявив Сибіга.

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Заява ЮНІСЕФ

4 серпня в ЮНІСЕФ опублікували заяву, у якій написали про жертви серед дітей у РФ та Україні.

Зокрема, ЮНІСЕФ заявив, що в Україні внаслідок атак за останні сім днів загинуло щонайменше шестеро дітей: восьмирічний хлопчик, а також щонайменше троє дітей, яких убили з усією родиною у Дніпропетровській області, та дві дівчинки – 5 та 10 років – у Сумській області. У повідомленні також йдеться, що за цей же період щонайменше 19 дітей дістали поранення.

Також у заяві ЮНІСЕФ йшлося про жертви та постраждалих серед дітей у Бєлгородській області та Краснодарському краї РФ.

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