Сибіга закликав забезпечити міжнародний доступ до місць утримання українців у Росії: катування та насильство є частиною політики РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав забезпечити реальний доступ міжнародних механізмів моніторингу до місць утримання українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі X за підсумками засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії, присвяченого українцям у російському полоні.

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Сибіга заявив про системні порушення Росії

Під час засідання прозвучали свідчення безпосередніх очевидців про умови утримання українців.

Сибіга зазначив, що вони підтверджують дані, які протягом років документують механізми ООН та незалежні міжнародні експерти.

Він наголосив, що катування, сексуальне насильство, жорстоке та принизливе поводження, насильницькі зникнення, свавільні затримання та показові судові процеси не є поодинокими випадками. "Вони є частиною системної політики, яку проводить Росія", — написав Сибіга.

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Міністр також звернув увагу на те, що міжнародні механізми не мають належного доступу до місць утримання українців. Зокрема, йдеться про території України, які тимчасово окупувала Росія.

Окремо Сибіга наголосив на ситуації зі зниклими безвісти українцями. За його словами, частина з них насправді може перебувати в полоні.

Також міністр згадав про українців, які залишаються ув'язненими від початку російської агресії у 2014 році.

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Україна закликала посилити тиск на Росію

Він закликав посилити тиск на Росію та забезпечити доступ міжнародних механізмів моніторингу до місць утримання українців.

"Відповідальність має супроводжувати документування. Ми повинні посилити тиск на Росію, забезпечити реальний доступ для міжнародних механізмів моніторингу, активізувати зусилля для повернення додому всіх українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних та забезпечити правосуддя для кожної жертви", — наголосив міністр.

Сибіга подякував Латвії та Великій Британії за скликання засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії, а також усім партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

Міністр заявив, що Україна продовжить працювати в межах ООН та за її межами, доки всі українці, які перебувають у російському полоні, не будуть звільнені, а винні не будуть притягнуті до відповідальності.

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