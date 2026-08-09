Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим Лукашенка, - Сибіга
Шість років тому, 9 серпня, білоруси чітко продемонстрували своє прагнення до демократичних змін і право самостійно визначати майбутнє власної країни.
Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Білоруський народ і режим Лукашенка
"Їхній вибір зустріли репресіями. Проте роки тиску, ув’язнень і вимушеного вигнання не змогли знищити прагнення білорусів до свободи, демократії та суверенітету", - зазначив Сибіга.
Він наголосив, що Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який несе відповідальність за сприяння російській агресивній війні проти України.
"Ми цінуємо багатьох білорусів, які стали на бік України та виступили проти російської агресії", - додав він.
Незалежна Білорусь
"Ми сподіваємося, що одного дня Білорусь стане вільною, незалежною, демократичною та європейською державою, де саме її народ, а не Москва, визначатиме майбутнє країни", - переконаний міністр.
Очільник МЗС зауважив, що така Білорусь зміцнить безпеку всього регіону.
Також зазначається, що Україна продовжуватиме тісну взаємодію зі Світланою Тихановською та всіма білорусами, які прагнуть жити у вільній та європейській Білорусі: "Вільна Білорусь належить до вільної Європи".
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