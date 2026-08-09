Украина четко различает белорусский народ и режим Лукашенко, - Сибига

Шесть лет назад, 9 августа, белорусы ясно продемонстрировали свое стремление к демократическим переменам и право самостоятельно определять будущее своей страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Белорусский народ и режим Лукашенко

"Их выбор встретили репрессиями. Однако годы давления, заключений и вынужденного изгнания не смогли уничтожить стремление белорусов к свободе, демократии и суверенитету", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина четко различает белорусский народ и режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который несет ответственность за содействие российской агрессивной войне против Украины.

"Мы ценим многих белорусов, которые встали на сторону Украины и выступили против российской агрессии", - добавил он.

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Независимая Беларусь

"Мы надеемся, что однажды Беларусь станет свободным, независимым, демократическим и европейским государством, где именно ее народ, а не Москва, будет определять будущее страны", - убежден министр.

Глава МИД отметил, что такая Беларусь укрепит безопасность всего региона.

Также отмечается, что Украина будет продолжать тесное взаимодействие со Светланой Тихановской и всеми белорусами, стремящимися жить в свободной и европейской Беларуси: "Свободная Беларусь - часть свободной Европы".

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