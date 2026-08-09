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Новости Революция в Беларуси Отношения Украины и Беларуси
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Украина четко различает белорусский народ и режим Лукашенко, - Сибига

беларусь,минск

Шесть лет назад, 9 августа, белорусы ясно продемонстрировали свое стремление к демократическим переменам и право самостоятельно определять будущее своей страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Белорусский народ и режим Лукашенко

"Их выбор встретили репрессиями. Однако годы давления, заключений и вынужденного изгнания не смогли уничтожить стремление белорусов к свободе, демократии и суверенитету", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина четко различает белорусский народ и режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который несет ответственность за содействие российской агрессивной войне против Украины.

"Мы ценим многих белорусов, которые встали на сторону Украины и выступили против российской агрессии", - добавил он.

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Независимая Беларусь

"Мы надеемся, что однажды Беларусь станет свободным, независимым, демократическим и европейским государством, где именно ее народ, а не Москва, будет определять будущее страны", - убежден министр.

Глава МИД отметил, что такая Беларусь укрепит безопасность всего региона.

Также отмечается, что Украина будет продолжать тесное взаимодействие со Светланой Тихановской и всеми белорусами, стремящимися жить в свободной и европейской Беларуси: "Свободная Беларусь - часть свободной Европы".

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Автор: 

Беларусь (8300) Лукашенко Александр (3519) Сибига Андрей (1081)
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Топ комментарии
+13
Колись один з "апазицианєрав" білоруських, сказав, на критику білоруської "безхребетності":
"Мы, беларусы - народ мирный... Кто сильней - таму и падчиняемся...".
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09.08.2026 15:52 Ответить
+13
А нам подобається під Кварталом? Теж терпимо...
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09.08.2026 16:14 Ответить
+12
Ці "прагматики" надали кацапам власну територію для наступу, щоб сильні звірі влаштували БУЧУ братньому (як постійно вони заявляли) українському народові. Це прагматизм чи байдужість до смертей сусідів ???
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09.08.2026 16:17 Ответить

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