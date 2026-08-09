Украина четко различает белорусский народ и режим Лукашенко, - Сибига
Шесть лет назад, 9 августа, белорусы ясно продемонстрировали свое стремление к демократическим переменам и право самостоятельно определять будущее своей страны.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Белорусский народ и режим Лукашенко
"Их выбор встретили репрессиями. Однако годы давления, заключений и вынужденного изгнания не смогли уничтожить стремление белорусов к свободе, демократии и суверенитету", - отметил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина четко различает белорусский народ и режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который несет ответственность за содействие российской агрессивной войне против Украины.
"Мы ценим многих белорусов, которые встали на сторону Украины и выступили против российской агрессии", - добавил он.
Независимая Беларусь
"Мы надеемся, что однажды Беларусь станет свободным, независимым, демократическим и европейским государством, где именно ее народ, а не Москва, будет определять будущее страны", - убежден министр.
Глава МИД отметил, что такая Беларусь укрепит безопасность всего региона.
Также отмечается, что Украина будет продолжать тесное взаимодействие со Светланой Тихановской и всеми белорусами, стремящимися жить в свободной и европейской Беларуси: "Свободная Беларусь - часть свободной Европы".
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