Лукашенко заявил, что война в Украине началась из-за "коррупции и воровства"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полномасштабная война России против Украины якобы началась из-за коррупции и "воровства" внутри Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

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Таким образом белорусский диктатор фактически переложил ответственность за российскую агрессию на внутренние проблемы украинского государства.

Призывая белорусских чиновников не злоупотреблять служебным положением, он неожиданно привел Украину в качестве примера.

"Поверьте моему опыту, война в Украине начиналась не с каких-то проблем, а с воровства, с коррупции. Когда лгали, брали — страна богатая, карманы набивали. И дошли до войны, не поделили", — заявил Лукашенко.

При этом он не упомянул о решении руководства России начать полномасштабное вторжение в Украину и об ответственности Кремля за развязанную войну.

Лукашенко призвал быть "немного беднее"

Диктатор также заявил, что лучше быть "немного беднее, но без войны". Его слова присутствующие на встрече встретили одобрительными возгласами.

После этого Лукашенко продолжил говорить о поведении чиновников и призвал их не накапливать богатства.

"Я им говорил, что главное сегодня то, что, цитирую, в гробу карманов нет. Если ты заработал, можешь кому-то помочь — помоги. Не надо набивать карманы", — сказал он.

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