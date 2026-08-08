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Новини Агресія Росії проти України
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Лукашенко заявив, що війна в Україні почалася через "корупцію та крадіжки"

Лукашенко звинуватив Україну в початку війни через "крадіжки"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повномасштабна війна Росії проти України нібито почалася через корупцію та "крадіжки" всередині України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські телеграм-канали.

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Таким чином білоруський диктатор фактично переклав відповідальність за російську агресію на внутрішні проблеми української держави.

Закликаючи білоруських чиновників не зловживати службовим становищем, він несподівано навів Україну як приклад.

"Повірте моєму досвіду, війна в Україні починалася не з якихось проблем, а з крадіжок, з корупції. Коли брехали, брали - країна багата, кишені набивали. І дійшли до війни, не поділили", - заявив Лукашенко.

При цьому він не згадав про рішення керівництва Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну та відповідальність Кремля за розв'язану війну.

Лукашенко закликав бути "трохи біднішими"

Диктатор також заявив, що краще бути "трохи біднішими, але без війни". Його слова присутні на зустрічі зустріли схвальними вигуками.

Після цього Лукашенко продовжив говорити про поведінку чиновників і закликав їх не накопичувати багатства.

"Я їм говорив, що головне сьогодні те, що, цитую, в гробу кишень немає. Якщо ти заробив, можеш комусь помогти - допоможи. Не треба набивати кишені", — сказав він.

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2308) війна в Україні (8979)
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Топ коментарі
+33
ЗДУРІТЬ... Глава держави, який "просрав" усю економіку держави, і передав Росії, у розпорядження та управління, практично всю економіку власної держави, дорікає Україні стосовно корупції та крадіжок...
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08.08.2026 12:39 Відповісти
+26
Навіщо мені ця маячня цього підданого ху...ла, який давно вже з'їхав з глузду. Дебіл він і є дебіл
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08.08.2026 12:43 Відповісти
+18
Тому ця війна буде йти і в Білорусі, по тим самим причинам.
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08.08.2026 12:37 Відповісти

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