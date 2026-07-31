Радбез ООН провів неофіційне голосування щодо кандидатів на посаду генсека
Рада Безпеки ООН провела перше неофіційне пробне голосування щодо кандидатів на посаду наступного генерального секретаря організації.
Про це йдеться на сайті ООН, цитує Цензор.НЕТ.
Перші результати неофіційного голосування
Найбільшу підтримку отримала Ребека Грінспан з Коста-Рики. Вона набрала 10 голосів із позначкою заохочувати. Друге місце посіла постійна представниця Гаяни при ООН Керолін Родрігес-Біркетт із 9 голосами. Третю позицію зайняв генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який отримав 7 голосів, пише газета The National.
Пробні голосування є неофіційною процедурою та дають змогу оцінити рівень підтримки претендентів. Однак їхні результати офіційно не оприлюднюють.
Як проходить відбір і хто претендує
"Під час пробних голосувань Рада Безпеки визначає кандидата, якого рекомендуватиме Генеральній Асамблеї для затвердження", — йдеться у повідомленні.
Відповідно до статті 97 Статуту ООН, генерального секретаря призначає Генеральна Асамблея за рекомендацією Ради Безпеки.
На посаду претендують семеро кандидатів. Серед них Мішель Бачелет, колишня президентка Чилі та екскомісарка ООН з прав людини. Також у списку Марія Фернанда Еспіноса, колишня голова Генасамблеї ООН. Серед кандидатів є Рафаель Маріано Гроссі, Ребека Грінспан, Олара Отунну, Керолін Родрігес-Біркетт та Макі Салл.
Наступник Антоніу Гутерреша має очолити організацію після завершення його другого п’ятирічного терміну, який закінчується 31 грудня.
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