США в ООН закликали Росію та Україну до негайного припинення вогню

Сполучені Штати закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Україною і Росією для досягнення довгострокового мирного врегулювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив представник США Ден Негреа.

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За словами дипломата, війна продовжує забирати життя людей, а її наслідки відчуває весь світ. Він наголосив, що багатьох жертв можна було б уникнути, якби Росія раніше відгукнулася на заклики до припинення бойових дій.

"Пролито занадто багато крові. Світ платить високу ціну через цю війну. Вона має закінчитися. США знову закликають до негайного припинення вогню, а також до того, щоб Росія й Україна сумлінно домовилися про довгострокове врегулювання цього конфлікту", – заявив Негреа.

США готові сприяти переговорам

Представник Вашингтона також запевнив, що Сполучені Штати готові й надалі відігравати активну роль у дипломатичному процесі та сприяти діалогу між Києвом і Москвою.

"США готові відігравати конструктивну роль у досягненні цього результату та сприяти переговорам між Москвою й Києвом. Наша відданість миру в Україні непохитна", – наголосив дипломат.

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