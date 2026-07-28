США в ООН призвали Россию и Украину к немедленному прекращению огня

Соединенные Штаты призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров между Украиной и Россией для достижения долгосрочного мирного урегулирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил представитель США Дэн Негреа.

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По словам дипломата, война продолжает уносить жизни людей, а её последствия ощущает весь мир. Он подчеркнул, что многих жертв можно было бы избежать, если бы Россия раньше откликнулась на призывы к прекращению боевых действий.

"Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену из-за этой войны. Она должна закончиться. США вновь призывают к немедленному прекращению огня, а также к тому, чтобы Россия и Украина добросовестно договорились о долгосрочном урегулировании этого конфликта", - заявил Негреа.

США готовы содействовать переговорам

Представитель Вашингтона также заверил, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем играть активную роль в дипломатическом процессе и содействовать диалогу между Киевом и Москвой.

"США готовы играть конструктивную роль в достижении этого результата и содействовать переговорам между Москвой и Киевом. Наша приверженность миру в Украине непоколебима", – подчеркнул дипломат.

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