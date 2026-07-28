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Новости Прекращение войны Заседание Совбеза ООН
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США в ООН призвали Россию и Украину к немедленному прекращению огня

Представитель США в ООН: война России против Украины должна быть немедленно прекращена

Соединенные Штаты призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров между Украиной и Россией для достижения долгосрочного мирного урегулирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил представитель США Дэн Негреа.

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По словам дипломата, война продолжает уносить жизни людей, а её последствия ощущает весь мир. Он подчеркнул, что многих жертв можно было бы избежать, если бы Россия раньше откликнулась на призывы к прекращению боевых действий.

"Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену из-за этой войны. Она должна закончиться. США вновь призывают к немедленному прекращению огня, а также к тому, чтобы Россия и Украина добросовестно договорились о долгосрочном урегулировании этого конфликта", - заявил Негреа.

США готовы содействовать переговорам

Представитель Вашингтона также заверил, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем играть активную роль в дипломатическом процессе и содействовать диалогу между Киевом и Москвой.

"США готовы играть конструктивную роль в достижении этого результата и содействовать переговорам между Москвой и Киевом. Наша приверженность миру в Украине непоколебима", – подчеркнул дипломат.

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Автор: 

ООН (4329) россия (89027) США (30236) Украина (41821) Совбез ООН (1226)
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Топ комментарии
+5
І вихід кацапів з України - нє?
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28.07.2026 12:10 Ответить
+5
А навіщо це США? Коли б США насправді хотіли бо заморозити війну, то дали достатньо грошей на зброю, а не тріпалися в ООН. Для Заходу українці - це лише безкоштовний мобілізаційний ресурс, що економить дорогу західну зброю для вічного військового ослаблення рашки.
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28.07.2026 12:19 Ответить
+4
Не так давно параша боялась сша, зараз сша - це нікчеми з яких просто знущаються…
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28.07.2026 12:11 Ответить

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