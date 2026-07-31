СБ ООН провел неофициальное голосование по кандидатам на пост генсека

Совет Безопасности ООН провел первое неофициальное пробное голосование по кандидатам на пост следующего генерального секретаря организации.

Об этом говорится на сайте ООН, цитирует Цензор.НЕТ.

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Первые результаты неофициального голосования

Самую большую поддержку получила Ребека Гринспан из Коста-Рики. Она набрала 10 голосов с пометкой "поощрительно". Второе место заняла постоянная представительница Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт с 9 голосами. Третье место занял генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, получивший 7 голосов, пишет газетаThe National.

Пробные голосования являются неофициальной процедурой и позволяют оценить уровень поддержки кандидатов. Однако их результаты официально не обнародуются.

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Как проходит отбор и кто претендует

"В ходе пробных голосований Совет Безопасности определяет кандидата, которого будет рекомендовать Генеральной Ассамблее для утверждения", — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 97 Устава ООН, генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности.

На эту должность претендуют семь кандидатов. Среди них Мишель Бачелет, бывшая президент Чили и экс-комиссар ООН по правам человека. Также в списке — Мария Фернанда Эспиноса, бывшая председательница Генеральной Ассамблеи ООН. Среди кандидатов — Рафаэль Мариано Гросси, Ребекка Гринспан, Олара Отунну, Кэролайн Родригес-Биркетт и Маки Салл.

Преемник Антониу Гутерриша должен возглавить организацию по окончании его второго пятилетнего срока, который заканчивается 31 декабря.

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