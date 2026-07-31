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СБ ООН провел неофициальное голосование по кандидатам на пост генсека

Совет Безопасности ООН провёл первое голосование по кандидатуре генерального секретаря

Совет Безопасности ООН провел первое неофициальное пробное голосование по кандидатам на пост следующего генерального секретаря организации.

Об этом говорится на сайте ООН, цитирует Цензор.НЕТ.

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Первые результаты неофициального голосования

Самую большую поддержку получила Ребека Гринспан из Коста-Рики. Она набрала 10 голосов с пометкой "поощрительно". Второе место заняла постоянная представительница Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт с 9 голосами. Третье место занял генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, получивший 7 голосов, пишет газетаThe National.

Пробные голосования являются неофициальной процедурой и позволяют оценить уровень поддержки кандидатов. Однако их результаты официально не обнародуются.

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Как проходит отбор и кто претендует

"В ходе пробных голосований Совет Безопасности определяет кандидата, которого будет рекомендовать Генеральной Ассамблее для утверждения", — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 97 Устава ООН, генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности.

На эту должность претендуют семь кандидатов. Среди них Мишель Бачелет, бывшая президент Чили и экс-комиссар ООН по правам человека. Также в списке — Мария Фернанда Эспиноса, бывшая председательница Генеральной Ассамблеи ООН. Среди кандидатов — Рафаэль Мариано Гросси, Ребекка Гринспан, Олара Отунну, Кэролайн Родригес-Биркетт и Маки Салл.

Преемник Антониу Гутерриша должен возглавить организацию по окончании его второго пятилетнего срока, который заканчивается 31 декабря.

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Топ комментарии
+5
"Найбільшу підтримку отримала Ребека Грінспан з Коста-Рики." прокацапка типу "нейтральна" 🤬

У межах угод ООН Грінспан підписала Меморандум про взаєморозуміння з Російською Федерацією. Вона системно комунікувала із західними урядами (зокрема США та ЄС), закликаючи усунути логістичні, банківські та страхові перешкоди для російського експорту сільгосппродукції. Цю позицію вона аргументує необхідністю стримування світових цін на їжу та запобігання голоду в країнах, що розвиваються.
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31.07.2026 00:52 Ответить
+4
Гроссі це той самий агент кацапів?
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31.07.2026 01:56 Ответить
+3
Хто всі ці люди? Їх знає світ?
Може вони визначились залагодженням мирових конфліктів?
Може вони жертви війни які знають на власній шкурі як руйнують їх домівки?
Може вони голодували га фронті захищаючі власну землю від агресора, втрачали родину?

Так якої брудної істоти вони мають навіть претендувати на керівництво ООН, якщо не пережили всіх тягот війни аби знати, що ООН це саме той орган який має не тільки не допустити війни а і негайно і жорстко її зупиняти, відмітеливши всім світом агресора.
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31.07.2026 06:08 Ответить

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