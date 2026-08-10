Лубинец: Представителя омбудсмена преследуют после раскрытия нарушений в ТЦК на Закарпатье

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о преследовании своего представителя на Закарпатье Андрея Крючкова, который разоблачил многочисленные нарушения со стороны сотрудников ТЦК и СП.

Об этом омбудсмен сообщил в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Попытка сфабриковать дело

"Я ранее рассказывал, как мой представитель в Закарпатской области Андрей Крючков разоблачил многочисленные нарушения со стороны сотрудников ТЦК и СП. Но, похоже, эти факты оказались для кого-то слишком неудобными. Вместо должной реакции на выявленные нарушения под давлением оказался тот, кто о них заговорил", — заявил Лубинец.

Он сообщил, что получил информацию о намерении руководителя ОТЦК и СП сфабриковать против Крючкова уголовное дело — якобы за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Лубинец подчеркнул, что "это уже не просто давление — это попытка связать руки тем, чья работа — защищать права людей. И называть вещи нужно своими именами".

"Я вижу в таких действиях признаки вмешательства в работу Уполномоченного и его представителя с целью воспрепятствовать исполнению служебных обязанностей. Ответственность за это предусмотрена ст. 344 УК Украины. Я прекрасно понимаю, что Силы обороны нуждаются в кадровом пополнении. Это вопрос нашей способности защищать государство. Но мобилизация не дает никому права попирать закон и человеческое достоинство. И скажу больше: Вооруженным силам вредят не те, кто говорит о нарушениях. Им вредят те, кто отправляет в армию тяжелобольных и людей, которые по состоянию здоровья не способны должным образом нести службу", — заявил уполномоченный.

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Системные нарушения

Он также сообщил, что за последнюю неделю получил несколько обращений относительно мобилизации людей с тяжелыми заболеваниями, лиц с инвалидностью, а также информацию о смерти мобилизованного в ТЦК.

"Мобилизовать тяжелобольного — это не укрепить армию. Признать годным человека, которого затем отказываются принимать военные медики, — это не укрепить армию. Оставить после мобилизации человека с переломами ребер — это не укрепить армию. А преследовать тех, кто об этом говорит, — вообще недопустимо", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец добавил, что "сильная армия не строится на морально сломленных людях, страхе и молчании. Она строится на доверии, законе и ответственности".

Принципиальная позиция

"И если кто-то рассчитывает преследованиями заставить нас молчать и закрывать глаза на нарушения — не получится. Мы не прекратим работу только потому, что кому-то неудобно слышать правду. Наоборот — о каждом таком случае будем говорить еще громче и требовать ответственности... Попытки оказать давление на тех, кто разоблачает этот беспредел, не заставят нас отступить. Они лишь сделают нашу позицию более жесткой: каждое нарушение должно получить правовую оценку, а каждый, кто переступил закон, — ответить за свои действия", — добавил уполномоченный.

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Что предшествовало