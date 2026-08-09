Нарушения в РТЦК на Закарпатье: Лубинец заявил об информационных атаках и требует масштабной проверки

После обнародования информации о нарушениях в Береговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Закарпатье начались информационные атаки на Институт Уполномоченного и лично на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Показательная закономерность

"Когда правда становится неудобной, начинаются атаки на того, кто ее обнародовал. В последнее время наблюдаю очень показательную закономерность по этому поводу.

Как только правоохранительные органы задерживают должностных лиц или сообщают им о подозрении в нарушении прав человека или возможных уголовных правонарушениях, выявленных в ходе наших мониторинговых визитов, вместо ответов по существу начинается другое. Не опровержение фактов. Не устранение нарушений. А информационные атаки на институт Уполномоченного, на меня лично и моих региональных представителей", - отметил омбудсмен.

По его словам, только за последнюю неделю сразу в нескольких областях синхронно активизировались так называемые "активисты", которые вдруг начали защищать отдельных сотрудников ТЦК и СП и ставить под сомнение результаты мониторинговых визитов представителей Уполномоченного.

Ситуация на Закарпатье

Лубинец подчеркнул, что больше всего вопросов вызывает ситуация на Закарпатье.

"О проблемах в этом регионе я систематически говорю еще с 2023 года - с момента назначения руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. За это время мы неоднократно фиксировали коррупционные риски и многочисленные нарушения прав человека. Казалось бы, следствием этого должна была стать надлежащая правовая оценка и ответственность. Вместо этого мы увидели другое - спланированную кампанию дискредитации нашей работы", - рассказал омбудсмен.

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Вопросы вызывает и кадровая ситуация.

Как отметил Лубинец, руководителя сначала увольняют. Затем возвращают на ту же должность в качестве исполняющего обязанности на 30 дней. Впоследствии этот срок продлевают. И фактически человек продолжает руководить учреждением на постоянной основе: "К слову, еще в декабре 2025 года СБУ проводит у него обыски, находит крупные суммы непонятного происхождения, а уже почти через 3 месяца человек снова на своем рабочем месте. Фантастика, не так ли?"

Уполномоченный подчеркивает, что такое "и.о." очень похоже на способ обойти закон: "Кто и почему допускает такую практику? Кто берет на себя ответственность за такие решения? И главное - кто покрывает эту ситуацию?"

Несмотря ни на что, Офис омбудсмена по-прежнему получает информацию о приказах и решениях, которые вызывают серьезные сомнения в их законности.

"Мы годами документируем нарушения, проводим мониторинговые визиты, передаем материалы в правоохранительные органы. Человека вроде бы увольняют — но он снова возвращается на ту же должность. Это уже не случайность. Это вопрос, требующий четкого ответа", — добавил Лубинец.

Обращения и требования Лубинца

"Именно поэтому я в срочном порядке направлю отдельные обращения к Генеральному прокурору Украины, Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, и.о. министра обороны Украины, Государственному бюро расследований, и.о. главы Службы безопасности Украины и министра внутренних дел Украины с требованием провести масштабные проверки деятельности ТЦК и СП по всей Закарпатской области", - говорится в сообщении.

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Какие требования выдвигает омбудсмен:

прекратить практику назначения исполняющих обязанности на 30 дней с постоянным продлением таких назначений;

дать надлежащую правовую оценку деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП;

провести проверку деятельности руководителей всех районных ТЦК и СП Закарпатской области, где во время наших мониторинговых визитов неоднократно фиксировались нарушения прав человека.

"Хочу заверить всех, кто рассчитывает с помощью давления или информационных кампаний заставить нас замолчать: этого не произойдет! Никакие медийные атаки, кадровые манипуляции или попытки дискредитации не остановят нашу работу. Мы и впредь будем выполнять свой долг — защищать права и свободы каждого человека в Украине", — добавил Лубинец.

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