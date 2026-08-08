Незаконное удержание людей и отмена отсрочек: Закарпатский ОТЦК проверяет информацию. ФОТО
В Закарпатском ОТЦК тщательно анализируют результаты мониторингового визита представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Результаты мониторинга тщательно анализируются
"Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки официально сообщает, что результаты мониторингового визита представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области в Береговский РТЦК и СП тщательно анализируются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все выявленные факты и замечания получат соответствующую реакцию, направленную на их проверку и устранение, по результатам чего будут приняты соответствующие управленческие решения.
"Руководство Закарпатского областного ТЦК и СП не допускает нарушений прав граждан, ненадлежащего исполнения служебных обязанностей или действий, которые могут нанести ущерб доверию к системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Мы открыты для взаимодействия с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и другими компетентными органами и будем содействовать установлению всех обстоятельств", - добавили в ОТЦК.
Рекомендации относительно условий
Также сообщается, что в отношении условий временного пребывания военнообязанных были предоставлены рекомендации, которые приняты к рассмотрению.
"Дополнительно предоставляем фотоматериалы, которые позволяют объективно оценить фактические условия пребывания военнообязанных", - отметили в центре комплектования.
Что предшествовало
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во время мониторингового визита в Береговский районный ТЦК и СП в Закарпатье выявили ряд возможных нарушений в отношении военнообязанных.
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