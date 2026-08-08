РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23119 посетителей онлайн
Новости Фото Нарушение ТЦК прав человека
2 436 56

Незаконное удержание людей и отмена отсрочек: Закарпатский ОТЦК проверяет информацию. ФОТО

В Закарпатском ОТЦК тщательно анализируют результаты мониторингового визита представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты мониторинга тщательно анализируются

"Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки официально сообщает, что результаты мониторингового визита представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области в Береговский РТЦК и СП тщательно анализируются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все выявленные факты и замечания получат соответствующую реакцию, направленную на их проверку и устранение, по результатам чего будут приняты соответствующие управленческие решения.

"Руководство Закарпатского областного ТЦК и СП не допускает нарушений прав граждан, ненадлежащего исполнения служебных обязанностей или действий, которые могут нанести ущерб доверию к системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Читайте также: Лубинец: Офису омбудсмена известны четыре случая смертей в помещениях ТЦК

Мы открыты для взаимодействия с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и другими компетентными органами и будем содействовать установлению всех обстоятельств", - добавили в ОТЦК.

Рекомендации относительно условий

Также сообщается, что в отношении условий временного пребывания военнообязанных были предоставлены рекомендации, которые приняты к рассмотрению.

"Дополнительно предоставляем фотоматериалы, которые позволяют объективно оценить фактические условия пребывания военнообязанных", - отметили в центре комплектования.

Смотрите также: Адвокат получила инвалидность после избиения в помещении ТЦК в Харькове: она обратилась в ЕСПЧ, - Лубинец. ФОТО

Закарпатский ОТЦК о незаконном удержании людей
Закарпатский ОТЦК о незаконном удержании людей

Что предшествовало

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во время мониторингового визита в Береговский районный ТЦК и СП в Закарпатье выявили ряд возможных нарушений в отношении военнообязанных

Закарпатский ОТЦК о незаконном удержании людей

Автор: 

ТЦК (1293) Закарпатская область (2862) Береговский район (12) Берегове (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
08.08.2026 22:22 Ответить
+9
Самі себе перевіряти буде? Потужно! Сліди всі підчистять, типо нікого тут ніколи не утримували, ми скромна соціальна підтримка..хто в оцю клоунаду повірить?!
показать весь комментарий
08.08.2026 22:04 Ответить
+8
З таким сервісом - там повинні бути черги. Безкоштовно, неділю відпочивати як в кращому отелі...
Самі тцкашники від заздрості рвуть волосся.
показать весь комментарий
08.08.2026 22:14 Ответить

Загрузка...

 
 