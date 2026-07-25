Лубинец: Офису омбудсмена известны четыре случая смерти в помещениях ТЦК
Офису омбудсмена известно о четырех случаях гибели людей в помещениях ТЦК и СП. По мнению омбудсмена Дмитрия Лубинца, этих людей убили.
Об этом он заявил в эфире "Новости Live", сообщает Цензор.НЕТ.
Смерти в помещениях ТЦК
"По нашей информации, уже есть четыре случая, когда человек умер, на мой взгляд, человека просто убили в помещениях ТЦК и СП. Это Киевский регион, это Днепропетровский регион", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Нарушения прав человека
По мнению Лубинеца, наиболее критическая ситуация с нарушением прав человека в ТЦК и СП сейчас наблюдается в Закарпатье, которое, по словам омбудсмена, занимает первое место по этому показателю.
"Я вообще не понимаю, как там постоянно руководителя областного ТЦК и СП переназначают на 30 дней. Знаете, есть такая юридическая лазейка: не назначают полноценного руководителя - и.о. на 30 дней, через 30 дней снова того же самого. И это при том, что по Закарпатью от меня поступает наибольшее количество обращений в связи с незаконными действиями представителей ТЦК и СП", - сказал омбудсмен.
Кроме того, он заявил о значительном количестве фактов нарушения прав человека в ТЦК Одесской и Днепропетровской областей, а также добавил, что "вопиющие" случаи имеются во Львовской области.
"Положительные" области
"С другой стороны, у нас есть два положительных региона, о которых я не могу не сказать - я не хочу сказать, что все максимально плохие - это Кировоградская область и Хмельницкая область", - заявил уполномоченный.
По его словам, Кировоградская область и Кропивницкий являются лидерами по показателям мобилизации в соотношении к численности населения.
"На мой взгляд, если у нас есть передовые практики, которые видны в статистике, почему бы просто (не сделать так, - ред.), чтобы руководители областного уровня не демонстрировали свои положительные примеры того, как проводить мобилизацию без нарушения прав граждан Украины, без совершения подобных уголовных правонарушений?" - заявил Лубинец.
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