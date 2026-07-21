90% случаев мобилизации сопровождаются нарушением прав граждан, а помещения ТЦК превратились в места лишения свободы, - Лубинец

До 90 % случаев мобилизации сопровождаются нарушениями прав граждан Украины.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телеканала, отвечая на вопрос о соотношении случаев законного проведения мобилизационных мероприятий и нарушений прав граждан представителями ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Лишь 10% мобилизаций, по оценке омбудсмена, проходят без нарушений

"90% к 10%. Я вижу сейчас, что примерно в 10% (случаев. — Ред.), на мой взгляд, все происходит с соблюдением процедур; 90% — это прямое нарушение прав граждан Украины", — сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что процедура мобилизации должна быть максимально прозрачной.

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Лубинец призвал обеспечить обязательное использование нательных камер

"Нательные камеры должны не просто физически находиться у всех, они должны работать. К сожалению, очень часто, когда мы начинаем отслеживать тот или иной случай, нам не дают видео, потому что его нет, якобы (нательные камеры, — Ред.) не работали, у кого-то села батарейка, забыли сегодня взять этот прибор и т. д. Все это порождает недоверие", — сказал он.

Помещения ТЦК нередко превращаются в места лишения свободы

По словам омбудсмена, помещения ТЦК и СП фактически превратились в места лишения свободы. Он отметил, что часто фиксируются случаи, когда в эти помещения без каких-либо юридических оснований привозят людей.

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