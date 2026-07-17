Адвокат получила инвалидность после избиения в помещении ТЦК в Харькове: она обратилась в ЕСПЧ, - Лубинец. ФОТО
Адвокат, которую избили в помещении Киевского районного ТЦК и СП Харькова, получила III группу инвалидности и была вынуждена обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Инцидент произошел еще 15 марта 2025 года.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об этом случае?
15 марта 2025 года одна из адвокатов прибыла в Киевский районный ТЦК и СП в Харькове, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь задержанному человеку. К клиенту её не допустили. Вместо этого женщине нанесли тяжелые травмы — она оказалась в больнице. После этого — операция, длительное лечение, реабилитация. А впоследствии — III группа инвалидности.
Лубинец отметил, что потерпевшая сразу после выписки из больницы обратилась с заявлением об уголовном правонарушении. Однако за более чем год расследования правоохранительные органы продемонстрировали абсолютное бездействие:
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Лицо, непосредственно нанесшее женщине тяжкие травмы в помещении ТЦК, до сих пор официально "не установлено";
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Ни один сотрудник ТЦК Харькова так и не был допрошен;
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Видеозаписи с внутренних камер наблюдения учреждения, являющиеся ключевым доказательством, следствие отказалось оперативно изъять и приобщить к материалам дела.
"В связи с возможным ненадлежащим расследованием ГБР уже возбудило отдельное уголовное производство по факту возможной служебной халатности сотрудников полиции. Мы все хорошо понимаем: год ожидания — это не правосудие. Человек, заявивший о преступлении, должен получить эффективное расследование, а не молчание, бездействие и бесконечное ожидание", — подчеркнул Лубинец.
В результате адвокат была вынуждена обратиться в Европейский суд по правам человека.
"Я требую принципиальной реакции от всех компетентных органов Украины. Каждый факт препятствования законной деятельности адвоката, применения физической силы, затягивания расследования или сокрытия доказательств должен получить надлежащую правовую оценку. Государство обязано доказать, что право на защиту в Украине — это не декларация, а реальная гарантия", — заявил он.
Статистика: 17 избиений и угроз мобилизацией
По информации Комитета защиты прав адвокатов при Совете адвокатов Харьковской области, в течение 2025–2026 годов зафиксировано 17 случаев применения физической силы в отношении адвокатов. В ряде случаев также сообщалось о психологическом давлении и угрозах мобилизацией.
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